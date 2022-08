¿Fútbol mexicano a la ligera? Santiago Muñoz explica las diferencias de la Liga MX con Europa 

Santiago Muñoz es una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano. Aunque el atacante tiene la posibilidad de representar a Estado Unidos, parece que su corazón está un poco más inclinado a los colores de El Tri. Desde hace un año, “Santi” milita en el Newcastle, importante equipo inglés que decidió ponerlo a prueba. Tras varios meses en Europa, el azteca ya comienza a develar algunas diferencias entre el fútbol de México e Inglaterra.

“Los entrenamientos el trabajo es diferente, es muy duro. Ahora si que acá completo muchas horas por el día en el club. Llegó temprano y salgo a las 4:00 p.m. Entonces si, es mucho entrenamiento y gimnasio. El análisis, a que trabajan mucho eso de los videos”, explicó Santiago Muñoz en unas declaraciones recopiladas por Jóvenes Futbolistas MX.

🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿La diferencia entre el fútbol mexicano y el inglés es abismal, en la plática con Santiago Muñoz hablamos sobre esos pequeños detalles que marcan diferencia 📝https://t.co/hBv5QUpbrM pic.twitter.com/diNz2IZSS6— Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) August 1, 2022

¿El fútbol mexicano es poco profesional?

Curiosamente, entre una de las cosas que destacó Santiago Muñoz de su experiencia con el Newcastle inglés fue el profesionalismo y la disciplina qué hay en la institución europea. El ex futbolista del Santos Laguna habló de estos dos factores como una de las grandes diferencias con la Liga MX, torneo en el que marcó tres goles y repartió tres asistencias con el conjunto lagunero. View this post on Instagram A post shared by ✞ Santiago Muñoz (@_santimunoz9)

“Es algo que ahora si le estás dedicando a lo que quieres vivir entonces llegó temprano y la mayor parte del día estoy en el club. Es algo que puede ser diferente a México en ese sentido. Pero si, totalmente la disciplina y el profesionalismo son diferentes. Acá no hay alguien detrás de ti”, resaltó. ¡PEROOOO QUE GOLAZO HICISTE 🤯🤯🤯 SANTIIII!



Santiago Muñoz fue titular y anotó este GOLAZO con la Sub-21 de Newcastle United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 en el empate a 2 vs Dundee 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿.



pic.twitter.com/JkNPUHAvYl— Embajadores Aztecas (@EAztecasMEX) August 2, 2022

También te puede interesar:

· ¿México o Estados Unidos? Santiago Muñoz, futbolista del Newcastle, reveló cuál selección representará

· Hernán Cristante sin control en el fútbol mexicano: el estratega argentino fue captado ahorcando a un auxiliar de Atlético San Luis

· Atención Chivas de Guadalajara: Chicharito habló de su posible retorno al “Rebaño Sagrado”