¿México o Estados Unidos? Santiago Muñoz, futbolista del Newcastle, reveló cuál selección representará

Está de moda hablar de futbolistas naturalizados en El Tri. Luego de que David Ochoa y Julián Araujo aceptaran dejar la USMNT para uniformarse con México, el talento fuera del territorio azteca ha sido tema de conversación, incluso tras la pérdida de Ricardo Pepi, delantero que pudo haber jugado para El Tri, pero que hoy representa a Estados Unidos. Este es el mismo caso de Santiago Muñoz, futbolista del Newcastle que ya habría tomado una decisión.

“Es un tema que he platicado mucho, para mí es un orgullo el poder ser considerado por las dos selecciones, para mi familia también. Tengo la posibilidad de eso, desde el momento en que inicia mi carrera profesional, tenía la opción de ir a Estados Unidos, pero yo decidí México porque me siento más mexicano, definitivamente”, reveló Muñoz en una entrevista con el youtuber Zabalive.

Sin embargo, esta sería una decisión que tomó en el último tiempo, porque hace unas semanas el jugador manifestó no “estar casado con México”, a pesar de haber formado parte de las selecciones inferiores de El Tri y haber participado en los Juegos Olímpicos de Tokio en el conjunto de Jaime Lozano.

No obstante, el nuevo jugador del Newcastle de la Premier League de Inglaterra reveló que Estados Unidos ha tenido acercamientos con él, pero los ha rechazado por su vínculo con México.

“Yo vivo en el presente, desde que me llegó la primera convocatoria con Selección Mexicana el trato fue buenísimo, estoy a gusto, cada proceso lo he disfrutado al máximo. Estoy muy contento. He tenido también acercamientos con Estados Unidos anteriormente, pláticas, y he sido claro, estoy a gusto en México, mi presente es México, creo en México y es mi casa”, concluyó. View this post on Instagram A post shared by ✞ Santiago Muñoz (@_santimunoz9)

