“No estoy casado con México”: Santiago Muñoz puede cambiar a El Tri por Estados Unidos

El ex jugador del Santos Laguna, Santiago Muñoz ha estado en la boca de todos luego de su traspaso al Newcastle de la Premier League. Sin duda alguna buscará adquirir experiencia en el viejo continente para poder llevarla a su selección nacional. Sin embargo, este es el dilema en el joven futbolista. Está entre las opciones de Muñoz, dejar a El Tri en un posible llamado de Estados Unidos.

El futbolista de 19 años de edad sorprendió a todos con unas declaraciones a ESPN. El delantero reveló la posibilidad de vestir los colores estadounidenses, pese a haber vestido la camiseta de El Tri.

✨ 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝘀… ✨ Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz. Welcome, Santi! 🙌🇲🇽 — Newcastle United FC (@NUFC) August 31, 2021

“Ahorita si te corregiría. No es que yo esté casado con México, la verdad es que no. Estoy muy a gusto con el trato y todo lo que me han hecho y he pasado con la selección. Claro que ha sido difícil, pero yo no sé qué pueda pasar en un futuro”, sentenció el futbolista.

Muñoz ha tenido la oportunidad de representar a México en las categorías inferiores. El ex futbolista del Santos Laguna vistió los colores aztecas en las selecciones Sub-23 y Sub-17, esta última en la que marcó 8 goles.

Sin embargo, el jugador manifestó que se siente complacido de que ambas selecciones lo tomen en cuenta para que represente a su país. No está de más mencionar que el vínculo de Muñoz con Estados Unidos es que El Paso, Texas, es su lugar de nacimiento.

“A mí me da gusto el hecho de poder ser considerado por las dos selecciones (México y Estados Unidos). Me da mucho gusto y me llena de mucho orgullo, la verdad”, agregó.

Santiago ha demostrado muy buenas cualidades dentro de la Liga MX. El fútbol mexicano formó un delantero que promete para el futuro, pero tal y como se han desarrollado las cosas, la USMNT podría arrebatarle otro futbolista a Gerardo Martino y su cuerpo técnico tal y como lo hicieron con Ricardo Pepi.

“Pero si, te digo que no sé qué podrá pasar en un futuro, eso lo dejaré en manos de Dios. En este momento estoy aquí y estoy a gusto, pero ya veremos más adelante”.

