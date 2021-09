El Tri albiceleste: Gerardo Martino quiere repatriar a otro futbolista para que juegue con México

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La llegada de Rogelio Funes Mori a El Tri no fue tan fácil. Muchos cuestionaron la incorporación de “El Mellizo” a la selección azteca. La principal crítica era conocer si el argentino representaría de buena forma los colores mexicanos. De buenas a primeras y con tres goles, Funes Mori ha callado un poco aquellos cuestionamientos. Sin embargo, Gerardo Martino buscaría reforzar a México con la inclusión de otro jugador albiceleste. Alexis Canelo sería el nuevo repatriado azteca.

Para el viernes, hablamos de Alexis Canelo, la segunda carta naturalizada que oculta Gerardo Martino, ¿te parece? https://t.co/eRnLC16hV1 — Rafael Ramos (@RafaeIRamosV) September 6, 2021

Según informaciones de Rafael Ramos, periodista de ESPN, “El Tata” tendría en sus planes la incorporación del delantero del Toluca. Alexis Canelo debutó en la Liga MX con Chiapas, en 2016. Luego, el futbolista nacido en San Miguel de Tucumán tuvo un paso por Puebla, pero donde realmente ha destacado y se ha convertido en una de las estrellas del torneo mexicano ha sido vistiendo los colores de los Diablos Rojos del Toluca.

En este sentido, Canelo ya lleva cinco años en territorio mexicano, pero no ha iniciado con los trámites para formalizar su nacionalización y en este sentido conseguir la ciudadanía mexicana, tal y como lo hizo Rogelio Funes Mori.

“No soy mexicano, no me naturalicé todavía, pero es un desafío que me encantaría. Me debo mucho a México que me ayudó a crecer y madurar como jugador. No veo con otros ojos vestir una camiseta de otra selección”, expresó el delantero de 29 años de edad en una entrevista con TUDN, en el mes de febrero.

La carrera de Alexis Canelo

El “Gaucho” ha jugado en cinco clubes durante su carrera profesional: Almirante Brown, Quilmes Atlético, Club Puebla, FC Chiapas y Deportivo Toluca. Sin embargo, ha sido con los Diablos Rojos la institución en la que más ha sobresalido el argentino. El delantero ha vestido la camiseta del club en 141 partidos en los cuales ha tenido la oportunidad de convertir 53 y repartir 11 asistencias.

Buena noche #DiablosTwitteros, les dejo el video de los 50 goles de Alexis Canelo en la Liga MX (Jaguares, Puebla y Toluca). pic.twitter.com/68BZNfWqIX — Alfonso Apaseo S. (@apaseosanchez) August 31, 2021

