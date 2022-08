Margot Robbie revela el remedio mexicano que usó para su primera escena íntima con Leonardo Di Caprio

La australiana Margot Robbie además de convertirse en una gran actriz ya es un sex symbol, y por ello en esta ocasión confesó durante una entrevista con el New York Times, qué es lo que tuvo qué hacer para enfrentar su primera escena de sexo en la pantalla grande junto a otro actor de renombre como lo es Leonardo Di Caprio, durante su participación en la película “El Lobo de Wall Street”.

La actriz que se ha hecho famosa en los últimos tiempos por encarnar personajes icónicos como Harley Quinn, pareja del Joker en los cómics de DC Comics o Sharon Tate en su participación dentro de la cinta “Érase una vez en Hollywood”, en la que también participó Di Caprio, indicó durante la entrevista, que para aminorar la tensión y poder llevar a cabo su actuación en la que mantiene relaciones sexuales con su compañero dentro de la trama, tuvo que tomarse tres caballitos de tequila para bajar la presión y relajarse previo a entrar al set de filmación.

La escena en concreto que filmó Robbie y Di Caprio, es una de las más icónicas dentro de la cinta de “El lobo de Wall Street”, para hacer esa secuencia, Margot se encontraba muy tensa y nerviosa, así que lo menos invasivo para ella fue tomarse los tequilas, tranquilizarse y en un momento se despojó de la ropa y llevó a cabo la filmación con todo profesionalismo.

“Me tomé tres tragos de tequila y luego me quité la ropa e hice la escena, y estuve bien. Me ayudó a que no me temblaran las manos y me dio un poco de confianza”

MARGOT ROBBIE