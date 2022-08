Sylvia Pasquel reacciona con emoción a su nominación a Mejor Actriz en los Premios Ariel 2022

El pasado 2 de agosto la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer la lista de nominados que serán parte de la edición número 64 del Premio Ariel del cine mexicano, en donde Sylvia Pasquel competirá en la categoría a Mejor Actriz por su papel protagónico en la cinta “El Diablo Entre Las Piernas” en la que realizó su primer desnudo a los 70 años.

En entrevista con diversos medios de comunicación, uno de ellos el periodista Eden Dorantes, la actriz y productora se mostró emocionada por su nominación.

“Me creo mucho. Muy contenta ya empezaron a llegar todas las feliticaciones. Es la culminación de algo muy padre porque es un peliculón“, expresó.

Sin embargo, lamentó que el filme dirigido por Arturo Ripstein no esté nominado como Mejor Película y tampoco haya sido tomado en cuenta el guion a cargo de Paz Alicia Garciadiego.

“Qué pena que no la hayan considerado como Mejor Película. Que no hayan considerado a la señora Paz ¿Cómo es posible que los actores, los directores, la fotografía, el vestuario, la ambientación, todo este nominado menos la película y el guion? ¿Entonces de dónde salió todo por lo que nos están premiando. Se me hizo un poco absurdo, pero bueno, ni modo así son estas nominaciones”, puntualizó acerca de la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el próximo 11 de octubre en la Ciudad de México.

Por otro lado, Pasquel se mostró emocionada por el próximo homenaje que le realizarán a la primera actriz Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, motivo por el cual ya eligió la vestimenta que utilizará para este evento tan importante.

“Ya se fue a comprar su saquito, ya me lo presumió. Lo importante es que ella se vea bonita, que se vea preciosa”, sentenció.

Al ser cuestionada si la aconsejaron para elegir la ropa adecuada, aseguró que no es necesario: “No, ella nos vino a enseñar a todas, nos da una buena revolcada a todos en lo que es elegancia y presencia qué le va a estar uno”.

Y en cuanto a los invitados, reveló que será una elección de la última diva de la época del cine de oro mexicano y que ella solo se encargará de enviar las invitaciones.

“La lista la va a dar mi mamá, a toda la gente a la que ella quiere invitar. No es mi fiesta, mi mamá es la que invita a su fiesta y los que quieran ir, que vayan”.

Sobre la posibilidad de que Enrique Guzmán sea uno de las figuras que acompañen a Silvia Pinal durante el homenaje, aseguró que se llevan muy bien y posiblemente asista: “No creo que no lo vaya a invitar, se ha portado bien con mi mamá, cuando ha estado enferma la ha ido a ver, no veo el inconveniente”.

