Brasil presentó la camiseta que usará en Qatar 2022 con la que buscará el hexacampeonato

Hoje faz exatamente um ano que a Seleção Olímpica conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio! O ciclo olímpico terminou com bicampeonato dourado e ajudou a desenvolver jogadores para a Seleção Principal rumo à Copa do Mundo do Catar, que acontece em novembro 🥇🥇🇧🇷 pic.twitter.com/Qkj4Rp79xu