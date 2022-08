¿Cómo era manejar en Estados Unidos sin los semáforos?

En los primeros días del automóvil, navegar por las carreteras de Estados Unidos era una experiencia caótica, con peatones, bicicletas, caballos y tranvías compitiendo con los vehículos motorizados por el derecho de paso.

El problema se alivió un poco con la desaparición gradual de los carruajes tirados por caballos, pero incluso antes de la Primera Guerra Mundial se hizo evidente que era necesario un sistema de regulaciones para mantener el tráfico en movimiento y reducir el número de accidentes en las carreteras.

Como escribe Christopher Finch en su obra “Highways to Heaven: The AUTO Biography of America” (1992), la primera isla de tránsito se puso en uso en San Francisco, California, en 1907; el volante a la izquierda se convirtió en estándar en los automóviles estadounidenses en 1908; la primera línea divisoria pintada en el centro apareció en 1911, en Michigan; y el primer letrero de “Prohibido girar a la izquierda” debutaría en Buffalo, Nueva York, en 1916.

R T Dorsey, Jefe del Departamento de Señales de Los Ángeles, cuenta el tráfico en la intersección de Wiltshire Road y Western Avenue, Los Ángeles, donde pasaba un promedio de 41,088 vehículos cada ocho horas. (Hulton Archive/Getty Images)

Existen varios reclamos en competencia sobre quién fue el responsable de la primera señal de tráfico del mundo. Un dispositivo instalado en Londres en 1868 presentaba dos brazos de semáforo que se extendían horizontalmente para indicar “alto” y en un ángulo de 45 grados para indicar “precaución”.

En 1912, un oficial de policía de Salt Lake City, Utah, llamado Lester Wire, montó una caja de madera hecha a mano con luces de colores rojo y verde en un poste, con los cables conectados a un carro elevado y cables de luz.

Lo más destacado es que se le ha dado crédito al inventor Garrett Morgan por haber inventado la señal de tráfico basada en su diseño en forma de T, patentado en 1923 y luego supuestamente vendido a General Electric.

Vista del tráfico de peatones y vehículos en la intersección de 42nd Street y 5th Avenue, Nueva York, Nueva York, alrededor de 1930. (Hulton Archive/Getty Images)

A pesar de la mayor visibilidad de Morgan, el sistema instalado en Cleveland el 5 de agosto de 1914 es ampliamente considerado como la primera señal de tráfico eléctrica.

Basado en un diseño de James Hoge, quien recibió la patente de EE.UU. 1,251,666 por su “Sistema de control de tráfico municipal” en 1918, constaba de cuatro pares de luces rojas y verdes que servían como indicadores de parada y marcha, cada una montada en un poste de esquina. Conectado a un interruptor operado manualmente dentro de una cabina de control, el sistema se configuró para que las señales en conflicto fueran imposibles.

Según un artículo de The Motorist, publicado por el Cleveland Automobile Club en agosto de 1914: “Este sistema está, quizás, destinado a revolucionar el manejo del tráfico en las calles congestionadas de la ciudad y los comités de tránsito deberían considerarlo seriamente para su adopción general”.

