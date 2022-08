Erik Morales y Nacho Beristaín tienen una fuerte discusión debido a una atrevida aseveración de ‘Terrible’ sobre ‘Dinamita’ Márquez en su pelea con Pacquiao

Erik Morales y Nacho Beristáin protagonizaron una acalorada discusión tras diferir sobre la pelea que llevaron a cabo Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao, ya que ‘Terrible’ aseveró que la victoria de ‘Dinamita’ Márquez ante el filipino fue un golpe de suerte, un argumento que generó mucho disgusto en el entrenador.

Durante el podcast ‘Un Round Más’ Morales le preguntó a Don Nacho que cuál había sido la pelea más especial de su carrera como preparador, a lo que este respondió que fue el cuarto enfrentamiento entre Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao, que se resolvió por la vía del nocaut a favor de ‘Dinamita’. Luego de que Morales admitiera que esa pelea estuvo caracterizada por un golpe de suerte comenzó el tenso cruce de palabras entre ambos.

“Cuando llegamos a la conferencia me dijeron es que dijeron que fue un golpe de suerte. Yo pensé que lo habían dicho (José) Sulaimán o (Eduardo) Lamazón. Yo no sé quién fue el pendejo que lo dijo, pero solo en las películas existen los golpes de suerte. El golpe de suerte no existe, solo en las películas del cuate este el americano”, explicó Beristáin.

Morales insistía que el simple hecho de tener 4 enfrentamientos ya fue obra de la fortuna, mientras que Beristáin se mantenía en su argumento de que ese golpe final de ‘Dinamita’ Márquez lo trabajaron bastante antes de la pelea.

“La suerte no es más que estar en el momento correcto con algo que ha trabajado tanto. A veces pasa que una pelea no se da, otras se da una revancha, trilogías hay muy poquitas. Entre dos boxeadores cuatro peleas solo hay una, después de tantos rounds y por fin encontró el golpe para noquearlo. Es suerte y no me diga que no”, sostuvo Morales.

Sin embargo, el cruce de palabras no pasó de ahí y al final ambos concluyeron que suerte o no, esa pelea fue un gran logro para el boxeo mexicano.

