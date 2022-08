1000 dólares por minuto: Julio César Chávez le pagó un dineral a Nacho Beristaín para que estuviera en su esquina en la pelea contra Miguel Ángel González

Julio César Chávez, aún después del retiro, sigue siendo una personalidad con la que todos desean trabajar por el legado que ha dejado en el boxeo mexicano y, lógicamente, por lo bien recompensados que serán aquellos que puedan trabajar junto a él, como fue el caso de Ignacio Beristáin, conocido por su gran trabajo como entrenador de campeones.

Y es que el aclamado preparador de boxeadores contó, durante una charla con Erik Moralres para Un Round Más, reveló cómo fue trabajar en la esquina del ‘Gran Campeón Mexicano’ y la buena lana que recibió por acompañar a Chávez en su última etapa como boxeador profesional.

“Subí con él ante Miguel Ángel González (Plaza México 1998), y ya luego nos fuimos y me habla y me dice: ‘oye cabrón por qué te fuiste, vente a echar una cerveza’, le dije que ya era tarde, que ya me iba a dormir; ‘vente que necesito hablar contigo’, me insistió y cuando llegué le pidió al contador, ‘hey, hazle un cheque por 40 mil dólares a Beristáin’, le dije ‘cómo’, y me reviró, ‘qué, a poco quieres más, si trabajaste como 40 minutos’, la realidad es que yo lo iba a hacer gratis, pero me insistió, estaba agradecido, es un gran tipo”, contó Don Nacho.

En aquella pelea, el resultado fue un empate que generó bastante polémico, pues muchos, incluyendo los 40 mil espectadores que se dieron cita para ver el choque consideraron que Chávez fue el justo vencedor.

