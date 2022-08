Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de agosto de 2022

En su horóscopo de la semana, la célebre astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco lo que le espera del lunes 8 al viernes 12 de agosto de 2022 y cómo puede atraer la suerte.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del el Sol que sin duda me dice que va a ser una semana de quitarte lo negativo que venías pasando días pasados y también te dice que van a ser días de buena suerte en cuestión de trabajos nuevos y mejor pagados.

Que debes de poner en orden tus metas y llevarlas a cabo y saber que no todo va ser fácil o difícil que se necesita constancia para llegar a tu objetivo de vida. Tu mejor día va a ser el martes, tu color de la prosperidad el verde, tus números de la lotería son 05 y 09.

Debes de tener cuidado con problemas de estrés y ansiedad que eso solo tu mente lo puede controlar haciendo más ejercicio y tratando de dormir mejor. Te invitan a salir de viaje, te llega la invitación de un amor nuevo que va ser muy compatible contigo. La carta del sol es sin duda tu mejor oportunidad de crecimiento económico así que trata de aprovechar esa buena racha y sobre todo inspiración y una chispa de buena suerte.

Tauro

En el horóscopo del tarot la carta de la Fuerza va a estar de tu lado, eso me indica que debes de cuidarte de las malas energías que te rodean y siempre estar al tanto de lo que te pueden ocasionar por eso esta carta la Fuerza te recomienda que prendas una vela de color blanca y que uses mucho perfume antes de salir de casa para cortar lo negativo.

Días de juntas en cuestión de trabajo por cambios de puestos y reajuste de personal. Te llega la invitación a un negocio propio, tu trata de aceptarlo que el Tauro siempre sabe cómo hacer dinero e invertirlo. Tendrás algunos problemas con pareja sentimental por culpa de celos y discusiones trata de darte tu espacio en tu relación amorosa y así vas a estar más troquilo.

Tu mejor día el miércoles, tus números de la suerte el 02 y 11 y tu color el amarrillo. Recuerda que la carta de la fuerza te dice valentía y decisión en todo lo que vayas a realizar que siempre te va a acompañar el triunfo.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella sin duda va a ser unos días de buena suerte en todo lo que vayas a realizar, solo trata de ser prudente y no comentar nada de lo que tienes en planes para que no te llega la envidia en tu vida. Esta carta la Estrella se te dice que confianza en ti mismo y saber que deseas para tu futuro que sin duda lo podrás llevar a cabo.

Tu mejor día el jueves, tus números de la suerte en la lotería es el 07 y 24, tu color de la abundancia es el azul intenso. Va a ser una semana de mucho trabajo atrasado y ponerte al día en todo lo que realizas en lo laboral y estudios. Te invitan a un negocio, trata de aceptarlo que eso te va a ayudar a estar mejor en tu economía.

Un amor apasionado llegará a tu vida que será muy duradero. Haces pagos de colegiaturas y de tarjetas de crédito. Te haces una operación médica que todo saldrá de lo mejor. Te invitan a una boda familiar. Tramitas tu título universitario o maestría. Te regalan una mascota.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Mago que significa el poder y el cambio evolutivo en tu vida, es decir, que en esta semana tendrás la oportunidad de avanzar en lo que te propongas y que tu mentalidad va a estar más fuerte y positiva, y sobre todo tener la esperanza en tu vida que vas a lograr los objetivos financieros que tanto deseas como la compra de un carro o el cambio de casa.

Pero también te dice esta carta que debes de tener más equilibro en tu vida sentimental, dejar a un lado los celos y enojos sin razón recuerda que tu signo es muy temperamental y eso provoca que tengas muchas discusiones así que a estimular la paciencia en tu vida. Te recomienda que tengas un chequeo en cuestiones de salud que la carta del Mago en el tarot es la que previene cualquier enfermedad.

Recuerda que tu número cabalístico va ser el 10 y 19 y tu mejor día el viernes, tu color de la abundancia es el rojo intenso, úsalo más en tu vestimenta en esta semana. En si esta carta es la mejor del tarot y por eso te vas a sentir muy bien con toda la buena actitud para lograr lo que tanto deseas. También esta carta es muy compatible con los signos de Piscis y Virgo para hacer negocios nuevos o relaciones sentimentales.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta As de Espadas que eso significa que tu fuerza espiritual va a estar muy elevada en estos días y podrás lograr ya quitarte por fin todos los problemas laborales y de estudios que venías arrastrando tiempo atrás. En esta semana te sonríe la buena suerte y más porque sigue de cumpleaños, recibes un regalo por parte de un amor que te va a dar mucha alegría. También te advierte tener desconfianza con personas que te hablen de amor así a tener cautela en estos días.

En si esta carta es una de las fuertes del tarot y al momento que se junta con tu signo te da la fuerza suficiente para vencer cualquier obstáculo que venías padeciendo. Te recomienda que estimules más tu habilidad y el ingenio para hacer nuevos negocios. Te dice que puedes estudiar leyes, medicina, artista e ingeniería, que estas actitudes se te van a dar muy fácil. Tu número cabalístico el 21 y 40 tu color de la prosperidad el naranja, tu mejor día el lunes.

Siempre vas a ser el primero en todo y tu meta en la vida es triunfar, solo cuídate de los impulsos desmedidos de tu temperamento y trata de pensar antes de actuar.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta As de Bastos que te dice que van a ser unos días de tomar decisiones fuertes para que cambie tu vida para bien, es decir, estas en el momento de madurar y tomar las riendas de tus metas. La carta el As de Bastos te dice que te llegará un puesto de trabajo de jerarquía que lo tomes que eso te hará crecer más, que tu número cabalístico es el 01 y 20 y tu color de la abundancia es el blanco y tu mejor día el jueves.

Indiscutible a tu signo lo domina el sexo y sentirse amado si la carta del tarot te lo vuelve a rectificar, te va a venir un amor muy compatible del elemento de fuego. Te viene un dinero extra y va ser por cuestiones de un bono de productividad y el pago de una deuda atrasada. También esta carta te recomienda ir con el médico y te haga una revisión de alguna infección.

Tendrás un cambio muy positivo en tu actitud y verás la vida de mejor manera y te animas a ayudar en una asociación de personas con discapacidad que eso te hará sentir muy satisfecho, sales de viaje por cuestión de trabajo.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Emperador esta carta te dice que es tiempo de madurar en lo profesional y buscar ya tu camino al éxito, recuerda que eres el más justiciero y leal del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te relaciones esta carta. El Emperador te dice también que tu inteligencia e intelecto supera a cualquiera que solo tiene que ponerlo en práctica y verás como te da resultado todo lo que realices.

También esta carta te indica que debes de tener cuidado con las decisiones que vayas a tomar en cuestiones personales porque eso va a afectar toda tu vida por eso te recomienda que pienses dos veces antes de actuar. Te regalan unos boletos para ir a un concierto musical, ten cuidado con problemas de estómago y riñón recuerda que es tu punto débil.

Te busca un amor del pasado para volver o quedar en paz, trata de cerrar círculos y avanzar en tu vida amorosa recuerda que ni para atrás ni para agarrar impulso siempre para adelante. Tus números de la suerte son 12 y 33 y trata de usar más el color gris y morado, tu mejor día el miércoles.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, esta carta te indica renovación de tu forma de pensar y avanzar en todos tus proyectos. Te dice que debes de cambiar de actitud y no ser tan dramático y drástico en tus decisiones de trabajo y vida que es el momento de quitarte esos pensamientos negativos de tu existencia.

También es la carta de la reconciliación contigo mismo y con los demás es la carta del perdón y quitarse culpas del pasado. También te dice que no te sabotees tú mismo al éxito que lo tiene a la mano pero a veces tú mismo carácter te hace no tenerlo y esta carta te da la virtud de estar bendecido en todo lo que realices,

Van a ser unos días de mucho trabajo y mucha presión de tus jefes, así que trata de no enojarte y tener esa paciencia para poder terminar todo lo que tiene pendiente. Te busca un amor nuevo del signo de Virgo o Piscis que va a ser muy compatible contigo. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor. Cuidado con tu alimentación recuerda que tu tendencia es engordar por todo así que sigue una dieta saludable. Te invitan a una fiesta que vas a divertir mucho. Recibe un regalo que no esperabas que te va a dar mucha alegría. Tu número mágico el 06 y 14 y tu color de la abundancia es el rojo y blanco, tu mejor día el lunes, te invitan a un negocio en estos días acéptalo te va a ir mejor económicamente.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Templanza, te indica que debes confiar en tu paciencia y tu inteligencia para tomar decisiones necesarias para ser un exitoso en todo lo que realices. Recuerda que tu signo es el carismático del zodiaco y junto con esta carta la Templanza se da la mancuerna prefecta para realizar todo y empezar una vida de triunfos, solo debes de no con confiarte demasiado y siempre estar luchando por un ideal.

Recuerda que debes de hacer las cosas que más quieras en la vida y no sentirte atado a un trabajo y obligación porque no te va funcionar en el futuro. Semana de proyectos nuevos y cierre de contratos en tu trabajo trata de ponerte al día en todo lo laboral. Cuídate de problemas de espalda y huesos trata de ir con tu médico.

Te invitan a salir de viaje a finales de mes, hazlo que eso te va a ayudar a relajarte. Te busca un amor nuevo del signo de del elemento agua, a los Sagitario que están en pareja traten de estar un poco más en comunicación sentimental y no faltarse al respecto cuando tengan una discusión. Soluciones un crédito bancario para la compra de un coche, recibes un bono por tu trabajo, ya no seas tan soberbia y aprende a decir lo siento que eso va aliviar más tu alma. Tu número de la suerte el 16 y 23, tu color el azul y rojo tu mejor día el miércoles.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de As de Oros, esta carta junto con tu signo significa el gran deseo de ser alguien en la vida y el siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás. Recuerda que la carta del As de Oros te indica responsabilidad y conciencia, es decir, que estás en el momento de tomar riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces ante los demás, es decir, la conciencia humana.

Pero la energía de la carta del As de Oros es suprema si sabes utilizar en tu favor te va a ayudar a crecer en lo profesional, es decir, que debes ser más astuto y fuerte de mente para que lo que pienses se realice. Semana de muchas actividades nuevas de estudios universitarios y proyectos de trabajo.

Cuídate de problemas de alimentación y tarta de tomar líquidos sanos. Ya no pienses lo que no es recuerda que tu signo siempre se adelante a lo que van a decir los demás y más en cuestión de tu pareja, por eso trata de calmarte y no precipitare a tomar una decisión dramática que después te arrepientas. Te llega un dinero extra por lotería y juegos de azar con los números 04 y 30, tu color el amarrillo y naranja, tu mejor día el miércoles. En el amor seguirás en tu aventura de conquistar y no tener ningún compromiso firme. Tramitas un crédito bancario, compras boletos de avión para salir de viaje a tu casa o familiares.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Loco que esta carta junto a tu signo es una explosión de temperamento por eso se te recomienda siempre tratar de medir tus palabras y acciones para que no salgas perjudicado. Esta carta El Loco te dice que es momento de revelación en tu vida y decirte a hacer un triunfador y no dejarte de influenciar por personas que solo quieren aprovechar tu buena suerte.

También te indica que es el momento de dejar ese amor y amistades tóxicas que solo quieren un interés económico en ti así no lo dudes y trata de seleccionar mejor a las personas que están a tu alrededor. La carta del Loco te indica que pongas atención a las coincidencias y casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por donde ir y lograr lo que tanto deseas. Semana de estar en trámites de pagos atrasados de una tarjeta de crédito. Cuídate de problemas en tu trabajo trata de no discutir sin razón.

Te llega la propuesta de volver estudiar y tomar una maestría de tu profesión. Te viene un dinero extra por la lotería con los números 15 y 27 y trata de usar más el color morado y blanco. Tu mejor día el viernes.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño que esto significa que vas a poder encontrar la solución a los problemas que venían pasando que la luz de la buena suerte te va a rodear y recuerda que el signo de Piscis nunca va a estar solo, siempre va a tener una pareja a su lado para estar enamorados. Que la carta del Ermitaño te dice que en cualquier momento se puede derrumbar todo lo que construiste y solo quedaría tu fuerza espiritual para volver empezar otra vez, por eso siempre ve con cautela al momento de hacer tus planes de vida.

Tu signo está en una etapa de metamorfosis para valorar realmente todo lo que te hace feliz, que la carta del Ermitaño te indica que en toda acción hay una reacción así trata de siempre estar muy consciente de lo que vas a hacer. Recibes la invitación de una boda.

Ya no digas no al amor es el momento de estar en pareja. Planeas la fiesta familiar en estos días. Si te piden prestado dinero trata de no darlo para que no te roben la suerte. Tus números mágicos van a ser 08 y 19 y trata de usar más el color verde y azul para atraer más la buena suerte, tu mejor día el martes. A los Piscis que están casados les va a venir un embarazo en casa. Ya no dejes asuntos legales trata de darle continuidad y resolver todo lo que tengas pendiente.

