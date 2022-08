Los Ángeles recibe a Riqui Puig, nuevo elemento que defenderá al LA Galaxy en la MLS

Riqui Puig dejó atrás al FC Barcelona, es por ello que ahora el mismo está en Estados Unidos, con el LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández en la Mayor League Soccer. El mediocampista español ya estuvo presente en el país y recibió el calor de la hinchada angelina.

Así lo pudimos ver gracias a las redes sociales, pues en internet, se vio en las cuentas oficiales la llegada del jugador ex FC Barcelona.

Además, en las mismas imágenes vimos como la afición se dio cita en el aeropuerto de Los Ángeles para comenzar con su aventura dentro de la MLS, pues el mismo llega con el cartel de súper estrella a un equipo que cuenta con el delantero mexicano como máxima figura.

Riqui Puig llega con un espacio claro para llenar

El mediocampista de 22 años de edad salió del Barcelona debido a que no contaba con los minutos suficientes para sobresalir. Además, el mismo necesita la mayor cantidad de minutos de cara al Mundial Qatar 2022.

Y en teoría, el mismo llegaría como el reemplazante ideal del mediocentro Rayan Raveloson, quien se marchó al Auxerre de la Ligue 1 de Francia durante el mercado de transferencias actual, lo que significa que tendría mucho tiempo de juego en el conjunto de Los Ángeles. It’s a done deal when @FabrizioRomano says it is. HERE WE GO.



Bienvenido a Los Ángeles, @RiquiPuig ✨ pic.twitter.com/nKD1zrkcnU— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 4, 2022

¿Cuándo puede debutar Riqui Puig en LA Galaxy en la MLS?

Tras su llega a Estados Unidos, el mediocentro podría debutar el próximo sábado 13 de agosto frente a Vancouver Whitecaps en lo que será un duelo más que clave para intentar regresar a puestos de playoffs y separarse de los canadienses en la Conferencia Oeste. Welcome to LA, @RiquiPuig 💙🤍💛 pic.twitter.com/r4FVWvrh4i— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 7, 2022

