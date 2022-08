Lupillo Rivera reacciona a las vacaciones de Belinda con Jared Leto: “Se burlan de uno”

Las recientes imágenes publicadas por Belinda en las que se le ve vacacionando en Italia junto a Jared Leto siguen dando de qué hablar y ahora fue Lupillo Rivera quien reaccionó ante la actitud que ha demostrado la cantante tras su rompimiento con Christian Nodal.

“El Toro del Corrido” se presentó hace unos días en la ferie de Santa Anita Park, en California, donde fue cuestionado sobre la amistad que surgió entre Belinda y Jared Leto que ha desatado rumores de un posible romance, e inclusive, hay quien asegura que podría ser el próximo en tatuarse tal como lo han hecho algunas parejas de la intérprete, lista en la que él también se encuentra tras el romance que protagonizaron en 2019 cuando ambos participaron como coaches en ‘La Voz México’.

Ante la duda, el hermano de Jeni Rivera recurrió a su característico sentido del humor para responder a las cámaras del programa ‘Sale el Sol’.

“Pues es que mira, es bien fácil. Mucha gente, la mayoría ustedes, los medios, se burlan de uno porque se tatúa a ciertas personas“, dijo al reportero de Grupo Imagen.

Y continuó: “Yo conozco a muchos reporteros que tienen tatuaje de Marilyn Monroe y nunca le hicieron nada a Marilyn Monroe, entonces… con esa te respondo todo, ¿verdad?“, agregó en medio de una carcajada con la que demostró que sigue recordando lo que vivió junto a Belinda.

Fue el pasado 30 de julio cuando la intérprete de “Amor a primera vista” compartió a través de su perfil oficial de Instagram varias imágenes de su viaje por Italia junto a un grupo de amigos, entre ellos el actor y cantante estadounidense Jared Leto.

“Cuando tus amigos te obligan a hacer algo que no quieres hacer, y al final te gusta. PD arriésguense a escalar una montaña, aunque terminen perdiendo una uña, cuando lleguen a la cima se darán cuenta que todo pasa, que la vida es hermosa y también dolorosa, que solo se vive una vez… y tienes que vivirlo bebé…… (lo siento, tomé tus zapatos)”, escribió la actriz al pie de la publicación que generó miles de reacciones.

Mientras que, en otra selección de fotografías describió sus vacaciones de verano 2022 simplemente como irrepetibles.

