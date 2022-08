No pudo asistir a su boda porque lo contrató el equipo de sus sueños, manda a su hermano como su sustituto

No hay mayor sueño para un futbolista que fichar con un club de renombre, especialmente de Europa donde se tiene un gran nivel.

Así le sucedió a Mohamed Buya Turay, originario de Sierra Leona, quien fue contratado por el Malmo de Suecia. El jugador de 27 años, además, presumía tener una gran relación que próximamente se convertiría en matrimonio; sin embargo, no pudo presentarse en el altar.

¿Se arrepintió? No, lo que en realidad es que al deportista le impidieron darse cita en su país natal para casarse con su novia: “Nos casábamos el 21 de julio en Sierra Leona. Pero yo no pude estar allí porque Malmö me pidió que llegara antes”, ha explicado el atacante al periódico sueco Aftonbladet.

“Tomamos las fotos de antemano, así que parece que yo estaba allí, pero no era así. Mi hermano me representó en la boda real”, reveló.

Este es Mohamed Buya Turay.



Mohamed se casaba el 21 de julio en Sierra Leona y el 22 tenía que firmar su traspaso al Malmö.



A Mohamed no se le ocurrió mejor forma de organizar su agenda que pedirle a su hermano que “hiciera de él” en su boda mientras volaba a Suecia. pic.twitter.com/ZVI1CzvnGW — RESACA DEPORTIVA (@RESACADEPORTlVA) August 6, 2022

Buya Turay se había casado por lo civil con su pareja antes de ir a su equipo de fútbol, pero en la religiosa tuvo un sustituto, su hermano quien fue parte del enlace y de la fiesta; sin embargo, aseguró que una vez que regrese se llevará a su esposa de luna de miel.

“Intentaré llevarla a Suecia y Malmo ahora para que esté cerca de mí. Ella vivirá aquí conmigo. Primero, vamos a ganar la liga, y luego me iré de luna de miel”, señaló sobre esta experiencia que llevó al futbolista a ser viral en redes sociales.

El jugador vio su debut en su nuevo club hace unos días, disputando unos minutos, con lo que su ausencia en su boda estuvo más justificada.

