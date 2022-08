Te mostramos al chef que se volvió viral por ser idéntico a Christian Nodal

No es algo nuevo que Christian Nodal se haya convertido en uno de los artistas más mencionados y buscados en las redes sociales, pues no solo inigualable talento y su romance con Cazzu dando de qué hablar, sino también sus controversiales looks y tatuajes que muchas personas han querido imitar.

En esta ocasión, un chef proveniente de El Salvador ha generado gran revuelo en TikTok, una de las plataformas más populares del momento, pues apareció con un atuendo inspirado en el cantante sonorense y simuló interpretar una de sus canciones, por lo que los usuarios de la red social no tardaron en descubrir el gran parecido que tienen.

Con prendas similares a las que a menudo usa el interprete de ‘Botella tras botella’ en sus presentaciones, el cabello pintado de rubio y dibujos en la cara que representan los tatuajes de Christian, el ‘Chef Urias’ realizó una sorprendente imitación.

De acuerdo a su cuenta de TikTok, fue en uno de sus videos en el que explicó cómo realizar una de sus recetas que le empezaron a mencionar que se parecía al cantante de regional mexicano, así que días después quiso probar suerte y publicó el primer video con dicha caracterización.

En medio de la calle y con los gestos característicos de Nodal, el chef trató de interpretar ‘Ya no somos ni seremos’, consiguiendo que más de 8 mil personas reprodujeran el clip y comenzaron a pedirle más videos.

Por lo que luego de varias publicaciones, el doble de Nodal publicó otros videos para mostrarle a los cibernautas su gran parecido, incluso, no solo trató de cantar igual que él, también realizó una grabación en la que representó la llegada del cantante a uno de los canales de televisión de ese país y la acompañó con la canción ‘Si usted fuera yo’.

Tras conseguir más de 82 mil reproducciones en sus diferentes videos, los cibernautas no perdieron el tiempo y le dejaron saber sus comentarios: “Se parecen, como dos gotas de agua”, “Si no me fijo, sí me engañas”, “Yo dije: apareció Nodal con otro peinado”, “Se parecen mucho, don chef”, “Sí creí que era Nodal”, “Maestro, se ve identico”, “Me sentí engañada, se parece”, “Es su gemelo”, “¿O sea que no es Christian?”, se puede leer en la sección de comentarios.

Sin embargo, uno de los detalles más señalados fue el uso de los tatuajes, pues debido al régimen de su país, sería una falta utilizarlos en la cara, pero por otro lado, también les generó nostalgia a los millones de fans de Christian, quienes volvieron a señalar el gusto del cantantante por los tatuajes: “Un gran artista, qué lo hizo cambiar su apariencia de hombre formal”, “Me gustaba como él era antes, no me gusta su estilo actual”, “¿Para qué se pintó tanto la cara?”, “Se manchó mucho su cara tan bonita”.

Hasta el momento, Christian no se ha pronunciado al respecto de su nuevo doble, pero seguramente las imágenes le llegarán por el gran apoyo y revuelo que el chef está recibiendo en las redes sociales.

También te pueden interesar:

–Exhiben a Cazzu por “cortar” a Ángela Aguilar de una foto y aseguran que fue por celos

–VIDEO: Así suena la nueva canción de Christian Nodal ¿dedicada a Belinda?

–Christian Nodal desmiente rumores de embarazo de Cazzu con un divertido meme