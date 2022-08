Christian Nodal desmiente rumores de embarazo de Cazzu con un divertido meme

El amorío entre el cantante regional mexicano Christian Nodal y Cazzu tomó por sorpresa al mundo entero, sobre todo después de que se especulara que la pareja ya se encontraría esperando a su primer hijo.

No obstante, luego de varias semanas con bajo perfil, el intérprete de “Botella tras botella” decidió romper el silencio y finalmente dar respuesta a los cuestionamientos de su futura paternidad.

Para ello, Christian Nodal optó por colocar una historia en su perfil de Instagram relacionada con la supuesta espera. Se trató de un meme protagonizado por Rachel McAdams y Channing Tatum en la cinta “The Vow”.

“En la cómica fotografía se aprecia a la pareja de película discutiendo: “Amor, no peleemos, es malo para el bebé”, dice el hombre. Como respuesta, en el cuadro de texto de la mujer se lee “¿Cuál bebé?”. El remate del chiste llega cuando el hombre menciona: “Yo, tu bebito fiu fiu”, haciendo referencia al popular tema de Tito Silva y Tefi C.

Christian Nodal vía Instagram. pic.twitter.com/rpEQxpfbE7 — Miss News (@MissNews5) August 5, 2022

Recordemos que los rumores sobre el embarazo de Cazzu comenzaron hace varias semanas, cuando uno de los fans de la pareja reveló que los abordó en uno de sus paseos, y que le habrían confiado “la buena nueva”.

Aunado a estas declaraciones, Cazzu levantó las sospechas de un posible embarazo durante su paso por la alfombra rosa de la gala de Premios Juventud 2022, al no dejar de tocarse el abdomen. Asimismo, el programa “Chisme No Like” aseguró en una de sus transmisiones que la pareja no solamente está en búsqueda de una casa en Argentina, sino que al parecer también estaría hablando de tener hijos.

“Están buscando una propiedad para vivir en donde termina el mundo, allá en Argentina. Pero no solo está componiendo con su mujer, Christian Nodal ha hablado de la posibilidad de tener un hijo, así como lo escucha, el señor ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha que por lo que sabemos ya están practicando”, mencionaron los presentadores.

