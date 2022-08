“Una verdadera decepción”: Erik Ten Hag da un duro mensaje tras su debut en el Manchester United en la Premier League

Manchester United comenzó con su carrera en la Premier League. Sin embargo, el equipo de Erik Ten Hag no arrancó con los resultados deseados, pues el mismo se encontró con la derrota por 1-2 frente al Brighton en Old Trafford.

Como resultado, el entrenador que tuvo una dura charla con los medios de comunicación, en donde dejó ver que la derrota fue una decepción importante en el arranque de la temporada en Inglaterra.

“Por supuesto, definitivamente fue un contratiempo y una verdadera decepción. Sabía desde el principio que no sería fácil. Dimos dos balones fáciles y no fuimos buenos en la organización”.

Por otro lado, en la misma conversaciones, Ten Hag habló sobre su poca satisfacción tras la derrota, esa que fue tendencia, porque también quedó marcada con el arranque de Cristiano Ronaldo dentro de la banca del conjunto de Old Trafford.