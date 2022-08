El “problemita” de Andy Ruiz es revelado por su exentrenador: “Piensa que por ser peso completo no tiene que trabajar tanto”

Desde que perdió el campeonato mundial de peso completo contra Anthony Joshua, Andy Ruiz ha sido señalado por sus indisciplinas a la hora de prepararse para sus peleas y esta vez fue Abel Sánchez, su exentrenador, quien confirmó esta versión.

Sánchez, quien es considerado como uno de los grandes mentores de Gennady Golovkin, tuvo bajo su mando a Andy Ruiz en el 2015 y 2016, antes de la pelea por el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) contra Joseph Parker, misma que significó el primer descalabro para el mexicoamericano.

De aquellos tiempos, el entrenador aún recuerda que el boxeador solía evadir los entrenamientos y coincidió con otras personas que han acusado al boxeador de fiestero y poco comprometido con la profesión, como lo hizo el mismo Andy Ruiz padre, después de que su vástago perdiera el cetro mundial en la revancha contra Anthony Joshua.

“Andy Ruiz tiene mucho talento, el problema de él es que no todo el tiempo quiere entrenar, va a pelear con alguien que tiene mucho que no lo hace y que es grande de edad (Luis Ortiz), no podría decirle quién va a ganar, pero será buena”, explicó el preparador azteca en entrevista para el canal de YouTube TV Boxeo.

“Lo entrené para una pelea, para la de campeonato mundial; Andy es fuerte, tiene rapidez de manos, es muy inteligente, tiene su pegadita también; lo malo es que no entrena como tiene que entrenar, piensa que por ser completo (peso) no tiene que entrenar tanto, pero si se aplicara volvería a ser campeón del mundo”, concluyó.

Andy Ruiz vs. Luis Ortiz

Por su parte, hace unos días el pugilista mexicoamericano se defendió de las críticas por su corpulencia, que muchos le achacan a su falta de entrenamiento, ya que, pese a ser peso pesado, no tiene un cuerpo atlético y trabajado como el del mismo Anthony Joshua o el de Deontay Wilder, incluso el de Oleksandr Usyk.

“Yo necesito tener ese peso para tener el ‘power’. Yo quiero estar fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos“, dijo para ESPN.

La próxima pelea de Ruiz será el 4 de septiembre en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, contra el cubano Luis Ortiz, a quien espera derrotar para volver a tener oportunidad de retar a los mejores de la categoría.

“Si ganamos en septiembre, dicen que puede ser contra Deontay Wilder si sale del retiro o pelear contra Usyk o Anthony Joshua pero primero tengo que ganar a Ortiz. Contra Wilder es una pelea que a todos les gustaría mirar”, acotó. View this post on Instagram A post shared by Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13)

