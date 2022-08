Los Dodgers se consolidan como la mejor franquicia de la MLB al sumar siete victorias en fila y barrer a San Diego

Foto: Harry How / Getty Images

A la espera que el lanzador mexicano Julio Urías se monte a la lomita el próximo martes, los LA Dodgers siguen imparables y en un muy buen momento. En la jornada del pasado domingo se impusieron 0-4 de locales a los San Diego Padres para seguir en la punta la División Oeste de la Liga Nacional.

El Dodger Stadium albergó la serie de tres partidos en la que la franquicia de Los Ángeles barrió a San Diego. El jugador clave en la ofensiva fue Cody Bellinger; el jardinero central sumó par de carrera con dos jonrones con bases limpias.

Belli is two good. pic.twitter.com/pxZJxslJ5F — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 8, 2022

Pero también destacaron en la registradora de carreras el siempre importante Freddie Freeman, además de Mookie Betts y Trea Turner, que anotaron una carrera cada uno para apoyar la causa.

La racha de los Dodgers se extiende a siete partidos: cuatro contra San Francisco Giants y tres ante los Padres, en ambas series de barridas, por lo que demuestran por qué se les considera el mejor equipo de toda la MLB. Los angelinos registran 75 victorias por solo 33 derrotas, el mejor récord de toda la gran carpa. Another sweep in the bag. 🧹 pic.twitter.com/xg7pj7pv8r— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 8, 2022

Nadie puede con los californianos, ni siquiera el equipo de San Diego que adquirió en la fecha límite de cambios a deseables e importantes piezas como Juan Soto, Josh Bell y Brandon Drury.

