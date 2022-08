Los Dodgers y sus fans rinden tributo al icónico Vin Scully con una ceremonia llena de lágrimas y recuerdos

Los Dodgers de Los Ángeles y sus aficionados tuvieron este viernes uno de los días más emotivos que se recuerden. Fue el primer juego del equipo en su estadio desde la muerte del legendario Vin Scully, su cronista por 67 años. Previo al encuentro entre los Dodgers y los Padres de San Diego, el equipo rindió tributo al más grande narrador de béisbol de Estados Unidos con una ceremonia póstuma.

Vin Scully falleció el 2 de agosto a los 94 años en su casa de Hidden Hills, en el Valle de San Fernando, poniendo de luto a todo el béisbol y a Los Ángeles.

Las muestras de amor por la leyenda del micrófono aparecieron desde afuera del estadio. Los fans colocaron innumerables flores como ofrenda justo debajo del letrero del estadio que se encuentra sobre la calle principal de acceso, cuyo nombre es Vin Scully Avenue.

So much love for Vin.🎙 pic.twitter.com/ObkCLR0o2J — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 5, 2022

Adentro del estadio, donde cuelga en una de las gradas la insignia del micrófono de Scully que fue presentada hace varios años al ingresar al Anillo de Honor de los Dodgers, apareció un arreglo floral en forma de cruz. Join us at Dodger Stadium tomorrow for a special pregame ceremony honoring Vin. Be sure to get there early and in your seat by 6:30 p.m. pic.twitter.com/PpSw6fLA9y— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 4, 2022

Mientras que en el campo, justo sobre la loma de los lanzadores, fue pintado un círculo azul con la palabra “Vin” y un micrófono a la memoria del hombre que en una charla con La Opinión durante la pandemia tuvo la humildad que era un “hombre ordinario” y en la que recordó momentos especiales de su carrera, incluyendo los logros de Fernando Valenzuela. The mound is ready.🎙 pic.twitter.com/e2FjjwAgK6— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 6, 2022

Luego que los jugadores de Dodgers y Padres se alinearon en el diamante antes del partido, se guardó un momento de silencio a la memoria de Scully. A moment of silence for Vin Scully. 💙🎙️🤍 pic.twitter.com/jeoZy6niXq— SportsNet LA (@SportsNetLA) August 6, 2022

Después vino el momento principal, cuando el manager de los Dodgers, Dave Roberts, tomó el micrófono. Rodeado por todos los jugadores y coaches del equipo, Roberts pidió a Joe Davis y Orel Hershiser, los cronistas de TV de los Dodgers, develar un letrero en honor a Scully, similar al que el cronista mostró a los fans de Los Ángeles en su último partido en el estadio.

Y luego, Roberts pidió al público ponerse de pie y gritar la frase más famosa de Scully: “It’s time for Dodger Baseball!”. Y a la cuenta de tres, eso sucedió. In the words of the great Vin Scully, "It's time for Dodger baseball" 🎙️ pic.twitter.com/ZaeG1Cg42i— MLB Network (@MLBNetwork) August 6, 2022

Alrededor del estadio hubo muchos recuerdos y objetos relacionados con Vin y su legado. Afuera del palco de prensa que lleva su nombre, fue colocado un arreglo floral, fotos memorables y el mencionado letrero de Vin en el que se lee que extrañaría a los fans. The Dodgers are honoring the life of legendary broadcaster Vin Scully before tonight's game against the Padres at Dodger Stadium. https://t.co/8gZlujPiu1 pic.twitter.com/bZm4tsJlIL— L.A. Times Sports (@latimessports) August 6, 2022

Los tributos para el cronista abundaron por todos los estadios de las Grandes Ligas, como en el Wrigley Field de Chicago, donde este viernes se revivió el día en que Scully cantó el tradicional “Take me out to the ball game” desde la cabina de transmisiones de los Cubs. A legendary voice.

An iconic tradition.



Vin Scully forever. ⚾️🎙️ pic.twitter.com/RddxP16tv3— Chicago Cubs (@Cubs) August 5, 2022

Los Dodgers publicaron algunos videos en los que se repasan la carrera de Vin Scully. Las imágenes estarán presentes el resto de la temporada y por siempre. Vin a través de los años. pic.twitter.com/eru3JZ0GzI— Los Dodgers (@LosDodgers) August 6, 2022

