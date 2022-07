Día triste para los Dodgers: muere Mike Brito, emblemático scout que firmó a Fernando Valenzuela para el equipo

Los Dodgers de Los Ángeles y el béisbol en general están de luto por la muerte del buscador de talentos Mike Brito, un inconfundible hombre que pasó a la historia al ser el encargado de firmar a Fernando Valenzuela para el equipo a finales de los 70.

La muerte de Brito a la edad de 87 años fue anunciada por los propios Dodgers la noche del jueves.

Con su sombrero tipo Panamá, su enorme cigarro y armado con su pistola de radar para medir la velocidad de los lanzamientos, Mike Brito se volvió un personaje emblemático en Dodger Stadium, muchos años mirando a los lanzadores desde los asientos detrás del home y haciendo anotaciones.

Brito, nacido en Cuba, era un hombre muy querido en la organización de los Dodgers. No se dio a conocer la causa de su fallecimiento, pero en los últimos años su salud se deterioró, moviendose con algunas dificultades en el palco de prensa del estadio cuando todavía se animaba a acudir a ver a sus queridos Dodgers, incluyendo algunos de sus descubrimientos como Julio Urías.

Yasiel Puig, una estrella de los Dodgers hace varios años y que fue otro notable fichaje de Brito, lamentó la noticia al decir que su compatriota le cambió la vida.

Fichaje de fichajes de Mike Brito: en 1979 un zurdo llamado Fernando

Pero el momento crucial de su carrera llegó en 1979, cuando iba empezando como scout de los Dodgers. Múltiples ocasiones relató que el equipo lo envió a México -un país que conocía muy bien- en busca de una “joya” que sirviera para atraer a la comunidad mexicana de Los Ángeles. Una determinada ocasión, fue a ver jugar a un infielder de muy buenas recomendaciones. Ese día, Brito descubrió para los Dodgers a Fernando Valenzuela.

Aunque hay polémica respecto a quién fue el verdadero descubridor del llamado “Toro” de Etchohuaquila en México, Mike Brito fue el hombre que tras una serie de dramáticas llamadas telefónicas para convencer a los Dodgers de pagar lo necesario, aseguró al pitcher zurdo de solo 19 años mediante un contrato.

Valenzuela debutó con los Dodgers en la recta final de la temporada de 1980 con gran éxito y en la primavera siguiente se convirtió en una súper estrella de las Ligas Mayores dando lugar a la “Fernandomanía”. Ese año de 1981, Valenzuela ganó los premios de Novato del Año y Cy Young, además de guiar a los Dodgers al título de la Serie Mundial.

“Tengo el corazón roto hoy”, dijo Valenzuela mediante un comunicado del equipo. “Mike fue un gran hombre y alguien instrumental en mi éxito como jugador de béisbol dentro y fuera del campo”. Took this picture of Mike Brito last year. He loved his ⁦@Dodgers⁩ World Series rings and took great pride in wearing them. Lock them in a safety box? Not for Mike Brito! Loved that he was so proud. RIP to a true baseball ⚾️ man and such a calm, friendly person. pic.twitter.com/BX0PQzj85H— Jill Painter Lopez (@jillpainter) July 8, 2022

Valenzuela, quien trabaja como comentarista del equipo, agregó: “Nadie amó más a la organización de los Dodgers que Mike, y todos lo vamos a extrañar mucho. Mis oraciones van para su esposa Rosario y toda su familia y amigos”.

Los Dodgers han perdido a varias de sus leyendas en los pasados dos años. En enero de 2021 hubo una sacudida en Los Ángeles por la muerte de Tom Lasorda, posiblemente el Dodger más emblemático desde Jackie Robinson. Poco después falleció Don Sutton, pitcher récord de la franquicia, y meses más adelante Tommy Davis, otro grande.