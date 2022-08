Andy Ruiz responde a las críticas con contundente mensaje: Soy un campeón gordo, no es un concurso de cuerpos

Foto: Harry How / Getty Images

Andy Ruiz regresará al ring para enfrentarse al cubano Luis Ortiz en una atmosfera de críticas que lo envuelven, entre las que destacan su exceso de peso y su falta de compromiso a la hora de entrenar, sin embargo, el californiano de origen mexicano acalló los comentarios con un tajante mensaje.

Ruiz que se convirtió en campeón recibió múltiples críticas por su exceso de peso, por lo que decidió rebajar, sin embargo, ahora busca recuperar nuevamente esos kilos porque considera que esa pérdida de peso le afectó negativamente en su rendimiento.

Andy Ruiz Jr 🇲🇽 entrenando el bending para su combate contra Luis 'King Kong' Ortiz #ESPNKnockOut #RuizOrtiz pic.twitter.com/H3bQ76Wcop — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) August 2, 2022

Ante los comentarios que han surgido en su contra, como el de Abel Sánchez, quien aseguró que a Ruiz no le gusta entrenar y en gran parte a eso se debe su exceso de peso, el oriundo de California dejó claro que él es un campeón gordito y eso lo maneja bien.

#DiarioDeQuintanaRoo

“A Andy Ruiz no le gusta entrenar”

Abel Sánchez revela un secreto a voces



Abel Sánchez, quien debe considerarse como uno de los grandes mentores de Gennady Golovkin, pudo ser parte igual del trabajo de Andy Ruiz, justo en una de sus peleas titulares. pic.twitter.com/G5xvxHqbvv — Diario de Q. Roo (@DQROO) August 9, 2022

“Yo necesito tener ese peso para tener el ‘power’. Yo quiero estar fuerte y así es como vamos a estar. Mi papá me dice que diosito me hizo un campeón gordito y así es como soy. Yo cargo el peso bien. Esto no es un concurso de cuerpos”, sentenció. ¡El 'Destroyer' se defiende de las críticas! 🔥



En medio de su preparación para enfrentar a Luis Ortiz, Andy Ruiz habría recibido comentarios negativos acerca de su físico, pero él deja en claro que en su división hay cosas más importantes que 'ser delgado' 🥊#BoxAzteca pic.twitter.com/bsMvuySdtU— Box Azteca (@BoxAzteca7) August 7, 2022

En cuanto a la pelea que tendrá contra Ortiz el 4 de septiembre se mostró bastante emocionado y motivado, pero dejó claro que será una dura batalla.

“Es una pelea emocionante, yo ando muy feliz. Sé que va a ser una pelea difícil y por eso escogimos un rival duro. Estamos listos para lo que venga el 4 de septiembre”, comentó Ruiz para ESPN.

‘Destroyer’ se mantiene optimista de cara a la contienda e incluso ya ha barajado algunos posibles rivales de renombre en caso de conseguir la victoria.

“Si ganamos en septiembre, dicen que puede ser contra Deontay Wilder si sale del retiro o pelear contra Usyk o Anthony Joshua pero primero tengo que ganar a Ortiz. Contra Wilder es una pelea que a todos les gustaría mirar”, concluyó.