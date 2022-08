Diego Cocca, DT del Atlas y de las estrellas de la Liga MX, levanta la mano para dirigir a la Selección Mexicana y al delantero de Chivas Alexis Vega

Diego Cocca, quien ganó el Balón de Oro como mejor director técnico del fútbol mexicano, y que dirigirá al equipo de estrellas de la Liga MX en su duelo amistoso contra los mejores de la MLS, habló sobre su rival y lanzó un guiño con el que se candidateó para dirigir a la Selección de México.

“La MLS ha crecido muchísimo. Lo mejor de todo es que venir nos hace a las dos ligas crecer y mejorar”, explicó en la conferencia de prensa previa al duelo.

Su inquietud de dirigir al Tri salió a flote cuando lo preguntaron si estaba contento de dirigir a Alexis Vega, una de las figuras de las Chivas, acérrimo rival del Atlas, por lo que de inmediato respondió que por algo lo llamó y que también le gustaría tenerlo bajo su mando en el combinado nacional.

“Si Alexis está acá es porque yo lo elegí, porque me parece un jugador interesante. ¿Dónde lo podría dirigir? No lo sé, ojalá en la Selección Mexicana, seguramente él va a seguir estando, y yo no lo sé”, expresó.

¡LE GUSTARÍA! 💥



Diego Cocca, Director Técnico del Atlas, mencionó en conferencia de prensa que Alexis Vega es un gran jugador y le gustaría encontrarse con él… en Selección Mexicana 😱#LaVozDelFutbol pic.twitter.com/Cnw2SzckxL — W Deportes (@deportesWRADIO) August 8, 2022

Por otra parte, Alexis Vega también habló y comparó el juego de estrellas con algo similar a un partido de la Selección Mexicana, sólo que lo consideró más lúdico que competitivo: “es para disfrutar, para dar espectáculo a mucha gente”, manifestó. Diego Cocca: "Si Alexis está aquí es porque yo lo elegí, me parece un jugador interesantísimo. ¿Dónde lo podría dirigir? No lo sé, quizás en la Selección Mexicana"#MLSAllStar #LigaMX pic.twitter.com/dt1DsrkpAf— Enrique Ortega ✮ (@kike_ortega_) August 8, 2022

El duelo entre las figuras de ambas ligas será este miércoles 9 de agosto en el Allianz Field de Saint Paul, en Minnesota, a las 8:30 pm ET, y podrás seguirlo por TUDN.

Algunos de los jugadores que participarán, serán: Julián Araujo, Diego Palacios, Sebastián Driussi, Paul Arriola, Jordan Morris, Chicharito Hernández y Carlos Vela, por parte de la MLS, mientras que Camilo Vargas, Ángel Mena, Álvaro Fidalgo, Alexis Vega, Julio Furch y Juan Dinenno lo harán por la Liga MX. Ellos son TU EQUIPO 🥹⭐#LigaMXAllStar | #MLSAllStar pic.twitter.com/hvU3CSzkHq— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 9, 2022

