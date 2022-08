“Fue un mal resultado”: Juan Dinenno responde a las críticas de Pumas UNAM tras caer goleado ante FC Barcelona

La goleada recibida por Pumas UNAM ante el FC Barcelona sigue dando de que hablar, pues en el Joan Gamper disfrutado el pasado domingo vimos diferentes cosas, en donde la hinchada de ambos conjunto vio el homenaje a Dani Alves, muchos goles, una buena cantidad de dinero para el conjunto mexicano y más.

Ahora, unos días después del cotejo, la información sigue saliendo, siendo ahora Juan Ignacio Dinenno quien se encargó de hablar sobre las críticas dada por la prensa y seguidores, pues la abultada goleada fue un tema muy hablando no solo en España, sino en México. El goleador fue quien se tomó la tarea de dejar claro todo esto con Hugo Ramírez de TUDN.

“Las críticas de cada uno es libre de hacerlo, sabemos que fue un resultado malo, no lo esperábamos, queríamos hacer historia, no pudimos pero está una gran experiencia, y poder aprender de ella para el sábado intentar ganar. Cada uno puede decir lo que quiera, están en la posición de hacerlo por lo que trabaja, un medio de comunicación, no voy a responder cada cosa que se diga, cada quién es responsable de lo que dice.

Juan Ignacio Dinenno