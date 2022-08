José Mourinho y su buena onda en la Roma: entrenador y conductor de autobús (Video)

El portugués José Mourinho se ha encargado de mantener el buen humor dentro de la Roma, a estas alturas de su carrera “The Special One”, es además de un DT con categoría, un buen administrador de vestuario. Recientemente se le pudo observar a través de un video como Mourinho conducía un autobús de manera jocosa a la llegada del equipo a los entrenamientos.

La contratación del argentino Paulo Dybala y la obtención de la Conferences League, son elementos que le añaden buena onda al vestuario de “La Loba”, a esto se le suma también el fichaje del holandés proveniente del París Saint Germain, Georginio Wijnaldum, quien fue presentado de una manera muy particular.

Mourinho manejó un bus y se mostró sonriente, además tiene buenas expectativas con su equipo de cara a esta temporada. Ya anteriormente José Mourinho había vivido un episodio en el que un hincha le pedía matrimonio a su novia delante del DT portugués.

Buenos augurios para José Mourinho con la Roma

Según reseña el portal Gol Caracol TV, el vestuario del la Roma se encuentra atravesando momentos de felicidad en la previa de lo que será una nueva temporada por la que tienen expectativas.

Los de la capital italiana se han reforzado con nombres importantes como el del argentino Paulo Dybala o Georginio Wijnaldum. Esto busca que la Roma se convierta en un ambicioso proceso que pueda competir en todos los frentes en la competición italiana.

Mourinho, el alma del equipo

En el video que se observa al portugués José Mourinho al mando del autobús, y se puede notar la euforia con sus pupilos cantando en los asientos del mismo. De igual manera, en la entrada de una nueva jornada de entrenamiento se hizo especial como nunca en el equipo, con unas imágenes que no tardaron en hacerse virales. View this post on Instagram A post shared by AS Roma (@officialasroma)

Queda esperar si esta euforia y buena onda logra materializarse en buenos resultados y por fin la Roma logra luchar por un Scudetto que se le ha hecho esquivo desde hace un buen tiempo y que sin duda alguna José Mourinho lo ve como un reto del que quiere ser el arquitecto para todos los fanáticos del equipo.

