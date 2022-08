“Llegó a Los Ángeles porque quiere ser feliz”: Carlos Vela habla sobre Gareth Bale y su aterrizaje a la MLS

Los Angeles Football Club dieron un gran golpe de autoridad en la Major League Soccer, pues el conjunto que tiene muchas estrellas en su plantel decidió apostar muy fuerte en este mercado de pases y trajo al que fue campeón de la UEFA Champions League con el Real Madrid en diferentes oportunidades, se trata de Gareth Bale. Además, el conjunto angelino no se detuvo ahí y se trajo a un defensor de la élite como lo es Giorgio Chiellini.

Sin embargo, ahora uno de los jugadores importantes en el plantel, como lo es el delantero nacido en México, Carlos Vela, habló sobre la llegada de su compañero, el jugador nacido en Galés que dejó atrás Europa para llegar a uno de los equipos más importantes dentro de la actual MLS. El mismo dijo que Bale quiere ser feliz y esa fue la razón por la cual decidió llegar al LAFC.

El Rey de la gente. 👑 pic.twitter.com/V6KdTd6Z01 — LAFC (@LAFC) August 9, 2022

“No estaba jugando tanto durante el último año o dos, así que estaba buscando un lugar donde pudiera ser feliz. Él será él mismo aquí, donde lo ayudaremos a ser tan bueno como sea posible”. Carlos Vela

Además, el mismo enfatizó que sabía que Bale tenía opciones de seguir en Europa, en un país importante como lo es Inglaterra con la Premier League, o en su natal país. Sin embargo, el mismo salió del viejo continente para llegar a Los Ángeles.

“Él estaba buscando eso porque seguro que hubiera tenido opciones de quedarse en Europa, regresar a Inglaterra o Gales. Pero decidió venir a L.A. porque quiere ser feliz. Es un lugar apropiado para ser feliz y también para anotar goles y ojalá ganar un campeonato. En su cabeza, es algo así”. Carlos Vela

Gareth Bale y su participación en LAFC

El delantero ex Real Madrid y Tottenham Hotspur ha dicho presente en cuatro juegos, como suplente, y ya ha gritado gol en dos oportunidades para los líderes en la carrera por el Supporters’ Shield. Los tantos llegaron contra Sporting Kansas City y Real Salt Lake. POV: @GarethBale11 is running through your defense. pic.twitter.com/7yURSIFfbb— LAFC (@LAFC) August 7, 2022

También te puede interesar

–Con el sueño intacto: Erick Gutiérrez anota en la victoria del PSV que sigue luchando por su cupo en la UEFA Champions League [VIDEO]

–“Es el mejor jugador mexicano”: Héctor Herrera llena de ilusión a México al hablar sobre Javier ‘Chicharito’ Hernández

–“Fue un mal resultado”: Juan Dinenno responde a las críticas de Pumas UNAM tras caer goleado ante FC Barcelona