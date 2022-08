Sylvia Pasquel revela que Frida Sofía también estará invitada al homenaje de Silvia Pinal: “Es de la familia”

Sylvia Pasquel reveló que toda la familia será invitada al próximo homenaje que recibirá Silvia Pinal, incluso Frida Sofía, dejando ver que sigue ocupando un lugar importante a pesar de la batalla legal que sostiene con Alejandra y Enrique Guzmán.

Será el próximo 29 de agosto en punto de las 19 horas cuando la primera actriz Silvia Pinal reciba un merecido homenaje en la sala principal del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, por lo que los preparativos ya han comenzado, siendo uno de los más importantes la lista de invitados que serán testigos de este día tan importante.

Es por ello que Sylvia Pasquel reveló durante una entrevista con el programa ‘Hoy’ que ya tiene claro quién asistirá y por supuesto ya ha pensado en cada uno de los integrantes de la familia, como su nieta Michelle Salas, a quien le enviará la invitación en próximos días.

“Obviamente que ya he hecho la invitación informal, pero en el momento que tenga la invitación ya personalizada se la voy a enviar a ellas, sobre todo a Michelle que es la que está lejos para que tome sus precauciones y si quiere venir que venga”, dijo.

Pero no solo la modelo tendrá su lugar reservado, pues otra de las asistentes podría ser Frida Sofía, a quien no piensan excluir a pesar de la demanda que interpuso en contra de su abuelo y la cantante Alejandra Guzmán.

“¿Por qué no? Es de la familia, no tengo por qué excluirla ni mi mamá creo que quiera excluirla tampoco“.

Sin embargo, confiesa que tiene sus dudas, ya que posiblemente no pueda asistir debido a que en estos momentos no puede salir de Miami, Florida, por la situación migratoria en la que se encuentra.

“Pero no puede por los papeles, no puede salir de Miami, así es que lo más probable es que no pueda venir, ¿no?“, agregó.

Recordemos que hace unos días, la también productora reveló que la lista de invitados a tan importante evento será una elección de la última diva de la época del cine de oro mexicano y que ella solo se encargará de enviar las invitaciones: “La lista la va a dar mi mamá, a toda la gente a la que ella quiere invitar. No es mi fiesta, mi mamá es la que invita a su fiesta y los que quieran ir, que vayan”.

Además de compartir que su mamá ya eligió la vestimenta que utilizará durante el homenaje que recibirá en el que es considerado como el recinto cultural más importante de México..

“Ya se fue a comprar su saquito, ya me lo presumió. Lo importante es que ella se vea bonita, que se vea preciosa“, sentenció.

También te puede interesar:

–Silvia Pinal será homenajeada en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México

–Sylvia Pasquel revela que enfermeras le daban somníferos a Silvia Pinal: “Ya no quería vivir mi mamá”

–VIDEO: Silvia Pinal confiesa que ella sigue teniendo contacto con Frida Sofía