A cuánto asciende la fortuna que Olivia Newton-John dejó tras su muerte

El fallecimiento de Olivia Newton-John conmocionó al mundo entero, pues durante sus más de 50 años de trayectoria logró conquistar el corazón del público a través de la música, la actuación, su labor activista y hasta como empresaria.

Además del afecto de sus fanáticos, la famosa logró amasar una fortuna que es reflejo del éxito obtenido en los numerosos proyectos en los que participó a lo largo de su vida.

De acuerdo con el portal Celebrity Net Worth, página web que recoge la situación financiera de las celebridades, la artista británico-australiana deja un patrimonio neto de 60 millones de dólares.

Recordemos que Olivia Newton-John participó en una de las películas más queridas por el público, ‘Grease’, donde compartió créditos con John Travolta. Asimismo, bajo su manga cuenta con títulos como “Mañana”, “Xanadú”, “Tal para cual” o “Una boda de muerte”, por mencionar algunos.

En cuanto al ámbito musical, la estadounidense fue una de las artistas con más ventas registradas en la historia, considerando sus 25 álbumes de estudio, de los cuales nacieron éxitos como “Physical” o “I Honestly Love You”.

Olivia Newton-John perdió la vida el pasado 8 de agosto en su rancho en el sur de California rodeada de sus familiares y amigos, así se dio a conocer en un comunicado difundido a través de sus redes sociales oficiales. View this post on Instagram A post shared by Olivia Newton-John (@therealonj)

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”, reza el emotivo mensaje.

