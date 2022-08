Filip Zalewski, un polaco buscado por Interpol lleva 3 meses sin salir del aeropuerto de Cancún

Un hombre lleva tres meses sin salir del Aeropuerto Internacional de Cancún, en México, alimentándose a base de hotdogs y bollos que le regala una aerolínea. Se trata de Filip Roger Zalewski, de origen polaco y quien es buscado por la Interpol.

El sujeto, que también tiene la residencia permanente en México, permanece en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) dentro del aeropuerto y acusa ser tratado como “perro”, sin derecho a un debido proceso y sometido a tortura por delitos que no ha cometido.

Esta extraña situación comenzó el pasado 22 de abril, cuando Zalewski llegó a la Terminal II del Aeropuerto y, al momento de realizar el protocolo de revisión, las autoridades aeroportuarias detectaron que el hombre era requerido por autoridades de Polonia por los probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, además de tener una Alerta Roja de Interpol activa desde agosto de 2021.

Por este motivo se le negó el ingreso a territorio mexicano y fue conducido por las autoridades migratorias al área de espera para ser retornado a su país, sin embargo, interpuso dos juicios de amparo que evitan su deportación y/o expulsión.

Dichos recursos legales impiden que el INM traslade al también empresario a algún otro sitio, hasta que los jueces no resuelvan en definitiva. Por ello la dependencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) ha dado cumplimiento a lo ordenado por los juzgadores, respecto a la entrega de alimentos, atención médica, acceso a comunicación y aseo personal, entre otros.

Zalewski volvía de Panamá cuando fue negado su ingreso a México. Además de lo anteriormente citado, el INM informó que el hombre llevaba consigo un dispositivo para clonar tarjetas, lo que Filip negó y aseguró que se trata del token de su cuenta personal en Barclays Bank en Reino Unido, la cual abrió hace 17 años.

La dependencia también informó que el ciudadano polaco llevaba consigo 9,000 dólares en efectivo, pero él explicó que lo hizo debido a que las autoridades aeroportuarias niegan el paso a personas de algunos países bajo el argumento de que llevan poco dinero para vacacionar en Cancún.

Residencia en México

Filip Zalewski salió de Polonia en 2017 y, tres años después, en 2020, consiguió la residencia mexicana permanente y se instaló en Playa del Carmen, Quintana Roo, para continuar con sus actividades empresariales.

El ciudadano polaco aseguró al semanario Proceso que no piensa huir y quiere vivir en México. Asimismo, agregó que si fuera un fugitivo no se hubiera molestado en tramitar la estancia legal en el país.

“Soy un ser humano y no debería ser torturado con privación del sueño, luces fuertes y ruidos insoportables 24/7. Mis derechos humanos no deberían ser violados. Debería poder defenderme sin limitaciones y no ser retenido como un perro en el aeropuerto donde no existen condiciones de vida. No quiero huir a ninguna parte. Quiero quedarme en México. Me defenderé hasta el final”, advirtió.

