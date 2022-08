Policía detiene a cantante y lo obliga a disculparse por ser muy feo

Ser detenido por la policía puede ser por muchos motivos, principalmente cuando se infringe un reglamento o se comete un delito, pero ser aprehendido por ser feo es algo que solo ocurre en Bangladesh.

Y es que un cantante que presume ser de los más desafinados pero a la vez seguidos del mundo fue detenido por las autoridades y obligado a que deje de hacer sus “dolorosas interpretaciones” de canciones clásicas.

“Hero” Alom es el nombre del artista que puede presumir más de dos millones de seguidores en Facebook y más de millón y medio en YouTube. Sus covers de temas que cantaron en su momento estrellas de la música de aquel país han causado indignación, por lo que la policía le exigió en el arresto que renunciara a su faceta de cantante.

“La policía me recogió a las 6 de la mañana y me mantuvo allí durante ocho horas”, dijo el sujeto a AFP sobre el hecho de que fue “torturado mentalmente” por la policía, que le dijo que dejara de interpretar canciones clásicas, que era demasiado feo para ser cantante y que firmara un bono de “disculpa”.

Harun ur Rashid, detective en jefe de Dacca, fue entrevistado en los medios de comunicación para asegurar que la detención del hombre fue por cantar las apreciadas canciones y por llevar uniformes de policía sin permiso en sus videos.

“Recibimos muchas quejas contra él. Cambió totalmente el estilo (tradicional) de cantar… Nos aseguró que no repetirá esto”, señaló el policía, mientras que los usuarios no dudaron en expresarse: “No soy fan de sus canciones ni de su actuación. Pero si hay un intento de callar tu voz, me opongo a ello”.

