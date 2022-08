Qué deben hacer los inmigrantes si agentes de ICE llegan de sorpresa a la puerta de su casa

Luego de la decisión de la Corte Suprema de negar al Gobierno del presidente Joe Biden permitir su guía de deportaciones, organizaciones civiles están reforzando la información para inmigrantes, a fin de que sepan qué hacer en caso de un encuentro con agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La organización Make the Road New York (Se Hace Camino New York) presentó su manual que se puede aplicar a nivel nacional, ante el escenario de que cualquier indocumentado podría ser detenido, no solamente aquellos con récord criminal.

Lo hizo también luego de que ICE traslado “a escondidas” a al menos 70 inmigrantes de un centro de detención a otro, sin avisar a sus familiares ni defensa legal.

Si ‘La Migra’ llega a casa

Los agentes de ICE no pueden ingresar a tu hogar a menos que tenga una orden firmada por un juez, pero luego tienen estrategias engañosas para que los inmigrantes abran la puertan y permitan su acceso.

“La mayoría de las veces, los agentes de ICE solo tendrán órdenes de arresto firmadas por oficiales de ICE, y esas órdenes de arresto no les dan permiso para ingresar a su hogar”, acota la guía.

¿Qué hacer? Los activistas insisten en que los inmigrantes deben pedir a los agentes deslizar la orden del juez debajo de la puerta. “Si abres la puerta, les estás dando permiso para entrar a tu casa. Por eso es importante mantener la puerta cerrada durante toda la interacción con ICE. Si ICE tiene una orden válida,

entrarán”, acota el manual.

Mantén la calma y guarda silencio

Recuerda una máxima: “Todo lo que digas o hagas puede ser usado en tu contra”. Por ello es mejor quedarse callado.

¿Qué hacer? “Mantén la calma (no grites, pelees ni intentes correr) y guarda silencio. No respondas ninguna pregunta y pide un intérprete si no entiendes el idioma. Según la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos tienes derecho a permanecer en silencio y no autoincriminarte”.

No firmes nada

Los agentes de ICE usan tácticas para que los inmigrantes firmen documentos que en muchas ocasiones no entienden y podrían causarles serios problemas legales.

¿Qué hacer? “No firmes nada que ICE te dé sin que lo revise un abogado de inmigración. Pida que traduzcan los documentos”, agrega el manual.

Documentar la redada

Si no eres la persona a la que ICE busca es buena idea documentar cómo están operando los oficiales.

¿Qué hacer? “Toma fotos y anota otra información relevante desde una distancia segura. Inmediatamente después, llama a la línea directa del Immigrant Defense Project al 212-725-6422 para denunciar la redada y averiguar si la(s) persona(s) será(n) elegible(s) para un abogado”, indica el plan.