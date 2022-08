¿Cómo perdió Mike Tyson a sus famosos tigres de bengala?

Mike Tyson fue uno de los peleadores más polémicos y llamativos del mundo del boxeo. El estadounidense tenía un fuerte temperamento dentro y fuera del ring. Su imagen ganó mucha más popularidad por sus excentricidades a tal punto de tener hasta tres tigres de bengala en su mansión.

Una de las más exóticas posesiones que Mike Tyson tuvo, fueron tres tigres con valor de 70 mil dólares cada uno. En 2013, uno de sus tigres le tiró varios de sus dientes de oro con un cabezazo, cuando se acercó para “darle un beso.” #box #DatoCurioso pic.twitter.com/2su5YMzCMV — Cleto Reyes México (@CletoReyesMx) December 23, 2018

¿Cómo llegaron los tigres a las manos de Tyson?

Luego de que el boxeador tuviese que pasar un tiempo en la cárcel tras ser acusado de abusar de una joven de 18 años de edad, los negocios de Mike continuaron tras las rejas. El propio ex boxeador estadounidense explicó cómo nació su capricho por los felinos.

“Estaba en la cárcel y hablando con uno de mis amigos me dijo que un amigo suyo le debía dinero. Él comentó: ‘Si no me paga el dinero, tomate algunos de los coches y los cambiaré por animales’. Y pregunté, ‘Qué tipo de animales’. A esto respondió: ‘Caballos y esas cosas’. (…) En eso le dije: ‘¿Por qué no me pides un par (de tigres). Saldré en un par de meses de la cárcel’. Así que cuando volví a casa tenía dos cachorros de tigre”, recordó Mike Tyson en unas declaraciones recopiladas por Mediotiempo. Exóticos compañeros de los famosos

Mike Tyson ha tenido varios tigres y George Clooney tiene a Max, un cerdo. pic.twitter.com/sMvPK4SFOY— Pet's Life Community (@PetsLmx) June 17, 2016

En este sentido, la vida de Mike Tyson se hizo más curiosa aún, ahora con tigres de bengala en su poder. El ex boxeador estadounidense incluso dormía con ellos en su afán de querer domesticarlos. ¡IMPOSIBLE DOMESTICARLOS! Mike Tyson confiesa qué era lo peor de dormir con sus tigres de Bengalahttps://t.co/ALVBZLwC67 pic.twitter.com/2Eo4kI8PY0— SuNoticiero (@SuNoticiero) March 24, 2022

¿Por qué Mike Tyson salió de sus tigres?

“Iron Mike” comenzó a tener una serie de incidentes y sus tigres eran los protagonistas. Poco a poco tuvo que irse deshaciendo de ellos. El primero lo mordió mientras intentaba ponerle una vacuna contra el tétanos; el segundo intento comerse al perro de un vecino en una de sus propiedades en Las Vegas y en este sentido, la Sociedad Americana para la Prevención contra la Crueldad contra los Animales decidió arrebatárselo; el tercero le arrancó un brazo a una persona que entró a una de las propiedades del ex boxeador, pero Mike Tyson tuvo que indemnizarla con $250,000 dólares. ¿Lo mordieron? Así fue cómo Mike Tyson perdió a sus tres tigres de bengalahttps://t.co/j8XL501QbN pic.twitter.com/kehne7THBN— MedioTiempo (@mediotiempo) August 9, 2022

