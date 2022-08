Mike Tyson y sus $500 millones de dólares gastados en locuras y mujeres durante 15 años 

Mike Tyson fue uno de los grandes peleadores en la historia del boxeo. Sus icónicas peleas lo llevaron directo a la fama y acrecentaron rápidamente su increíble fortuna. Sin embargo, de los millones del pasado hoy sólo quedan los recuerdos y aprendizajes. El polémico “Iron Mike” reveló cómo fue capaz de gastar hasta $500 millones de dólares para satisfacer sus “caprichos”.

“Se perdió en la grandeza de su fama, en el poder que adquirió como campeón mundial porque fue uno de los más queridos y recordados. Era una máquina de generar dinero”, recordó Erik Morales en su podcast Un Round Más.

¿En qué gastó su fortuna Mike Tyson?

En una entrevista difundida por The Pivot, Mike Tyson confesó los motivos por los que despilfarró toda su fortuna. El ex boxeador no tuvo ningún tipo de tapujos para hablar de qué hizo con todo su dinero del que hoy no queda nada.

“Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los $500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en mujeres y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero se acabó”, confesó.

Feliz de no dejarle dinero a sus hijos

Al mismo estilo de Shaquille O’Neal, Mike Tyson agradece no poder dejarle parte de su fortuna a sus hijos. El ex boxeador estadounidense considera que una vida llena de lujos y dinero le habría sido muy contraproducente. “Iron Mike” considera que la mejor herencia que les dejará serán las enseñanzas.

“Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría dejándoles dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores. Mimándolos con dinero se rendirían ante la primera adversidad“, concluyó. View this post on Instagram A post shared by Mike Tyson (@miketyson)

