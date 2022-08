Descubre infidelidad de su esposo cuando vio un mensaje en su celular de “número desconosido”

Saber que tu pareja te es infiel es quizá uno de los golpes más duros que se pueden recibir en la vida, especialmente cuando es descubierto por el propio traicionado.

Una situación similar le sucedió a una mujer que cuando iba a bordo del auto de su esposo, se dio cuenta que todo no era color rosa en su matrimonio.

Y es que la esposa se dio cuenta que le estaba entrando una llamada a su marido de un “número desconosido”. La falta de ortografía fue el error que llevó al sujeto a ser descubierto, así se puede ver en un video que la propia fémina compartió en su cuenta de TikTok.

“Cuando un ‘desconosido’ le habla a tu esposo”, escribió la joven en la descripción del visual que rápidamente sumó miles de reproducciones, comentarios, reacciones y likes.

Los cibernautas no dudaron en escribir lo que pensaban de lo sucedido, incluso algunos se identificaron: “Ese desconosido es muy conocido”, “También se escribe con s, le puedes preguntar a cualquier hombre”, “Ni poner el cuerno bien saben”, “¿Por qué no lo enfrentaste, no es gracioso, realmente esa es una clara prueba de que te están siendo infiel”, entre otros, se pueden leer en la caja de comentarios.

Otro caso similar que si bien ocurrió el año pasado se hizo tendencia en los recientes días es el que protagonizó un novio que exhibió la infidelidad de su pareja con un video sexual de ella teniendo intimidad con su cuñado.

“El novio reprodujo un video de su esposa engañándolo con el esposo de su cuñada embarazada frente a todos”, fue la descripción de la grabación que causó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

