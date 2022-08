Edson Álvarez y su participación especial en el fichaje de Jorge Sánchez por el Ajax de Ámsterdam 

Otro mexicano llega al fútbol europeo para esta temporada. Jorge Sánchez fue anunciado oficialmente por el Ajax de Ámsterdam. El ex jugador de las Águilas del América será compañero de Edson Álvarez en el conjunto neerlandés. El “Machín” fue el encargado de darle una calurosa bienvenida con unas sentidas palabras.

A través de las redes sociales del club, el actual campeón de la Eredivisie anunció el traspaso de Jorge Eduardo Sánchez Ramos. El joven defensor de 24 años de edad tendrá su primera experiencia internacional y estará bajo la tutela de Edson Álvarez, uno de los mejores futbolistas aztecas de la actualidad.

¡Siiiii Sánchezzzzzzzzzz! 🇲🇽 — AFC Ajax (@AFCAjax) August 10, 2022

“Es un club con expectativas muy altas, con una afición muy apasionada por el fútbol y al final la recompensa es muy grande. Si luchas por ellos y das lo mejor por ti cada partido, en cada acción, en cada duelo, te apoyarán en todo momento. Hermano, como tú lo sabes, estaré apoyándote en todo momento, como haría cualquier mexicano. Trabajaremos muy duro, muy fuerte para alcanzar los objetivos del club y nuestras metas personales. Te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu hermosa familia. Con mucho cariño, Edson”, decía Álvarez en el video. Que pasa hermanito… 💬 pic.twitter.com/qsmDqmvqXu— AFC Ajax (@AFCAjax) August 10, 2022

Las Águilas del América y otra venta al Ajax

Tal y como sucedió con Edson Álvarez, Jorge Sánchez llegará al Ajax de Ámsterdam proveniente del conjunto azulcrema. El lateral de 24 años de edad usará el dorsal número 19 en su espalda y cumplirá un contrato por cuatro temporadas con el club, hasta 2026. View this post on Instagram A post shared by Club América (@clubamerica)

Jorge Sánchez deja grandes números en las Águilas del América con 150 partidos jugados y más de 12,000 minutos disputados en cancha.

También te puede interesar:

· El Ajax y su plan de venta con Edson Álvarez: el conjunto neerlandés pretende “amarrar” al futbolista mexicano

· Edson Álvarez y la condición para que salga del Ajax: conoce cuántos millones tienen que pagar para “robarse” a la estrella mexicana

· El fútbol mexicano fue humillado por la MLS y los memes: las burlas no faltaron en la nueva derrota de la Liga MX