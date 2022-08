Usando un body nude Ariadne Díaz presume su perfecta figura

Cada semana Ariadne Díaz complace a sus más de seis millones de seguidores en Instagram con una foto en la que aparece muy sensual, la cual acompaña con un mensaje positivo. En esta ocasión se dejó ver usando un blazer a rayas abierto y un ajustado body nude que resaltó su perfecta figura; el texto con el que complementó la imagen fue: “Confía en ti… Dios te puso aquí, hay una razón, un propósito, puedes con todo…”

La bella actriz de 36 años complementa su trabajo en los foros de televisión con algunas promociones de productos, y lució espectacular en ajustados jeans mientras mostraba una torre de lavado. Hace algunas semanas Ariadne comentó que para mantener su figura le encanta tomar jugos: “Yo no tomo uno, sino unos cuantos al día, y eso me ha dado grandes beneficios; y no sólo verdes, sino usando muchas frutas diferentes. El que mejor me ha funcionado es el jugo de apio en la mañana, le pongo un limón para mejorar el sabor”.

Actualmente Ariadne Díaz protagoniza la telenovela “Vencer la ausencia”, que ha sido todo un éxito y en la que comparte créditos con Nailea Norvind, Mayrín Villanueva y Alejandra Barros. En su cuenta de Instagram ella compartió unas fotos tomadas durante los descansos en las grabaciones y en las que posa con Danilo Carrera (su pareja en el melodrama) y Mariluz Bermudez, quien interpreta a la villana Anasofi. View this post on Instagram A post shared by Danilo Carrera (@danilocarrerah) View this post on Instagram A post shared by Ariadne Diaz (@ariadne_diaz)

