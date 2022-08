Ariadne Díaz revela la razón por la que se alejó de las telenovelas

Ariadne Díaz pisa fuerte con su regreso a la pantalla chica dentro del melodrama “Vencer la Ausencia”, de la mano de actores de renombre, como lo son Mayrín Villanueva, David Zepeda y Alejandra Barros. Y es justo en el marco de su estreno que la histrionisa se sinceró sobre la razón que la llevó a alejarse de los reflectores hasta ahora. ¡Aquí te contamos los detalles!

En una entrevista reciente, la mexicana no se guardó nada sobre su regreso a las telenovelas, destacando que su breve descanso de las pantallas la hizo regresar más “fuerte que nunca”.

“Si bien me di este espacio era porque era algo necesario, a las telenovelas me refiero. Sí, por supuesto tuve más tiempo para estar con mi hijo, pero también conmigo, que era algo que me hacía mucha falta“, detalló la actriz mexicana.

Asimismo, indicó que dicho descanso se trató del primero en toda su trayectoria, por lo que aprovechó para enfocarse en varios aspectos de su vida que habían quedado en segundo plano.

“Llegó un punto en el que dije: ‘a ver llevo 15, 16 años sin parar, creo que llegó el momento de parar un rato y ver qué pasa conmigo, con mi vida personal'”, reflexionó. “Sí creo que fue muy bueno, fue muy importante, maduré muchas cosas de tal manera que hoy vengo a trabajar más feliz que antes“, añadió.

Por otro lado, Ariadne Díaz se dijo feliz de participar en “Vencer la Ausencia” para dar vida a un personaje considerado un estandarte para las mujeres.

“De cerca tengo a muchas mujeres que tuvieron que abrirse ellas su propio camino, sobre todo con todo esto de la pandemia, que nos golpeó a todos tan duro, no solamente en el ánimo como en la salud, también en lo económico. En ellas me inspiro, me baso y espero ser una buena representante de su sentir, de esta lucha incansable por llevar el sustento a casa“, finalizó.

