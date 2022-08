Andrea Legarreta confiesa si estaría dispuesta a perdonar una infidelidad de Erik Rubín

El matrimonio de Andrea Legarreta y Erik Rubín es considerado uno de los más sólidos del mundo del espectáculo en México, pues han sabido mantener encendida la llama del amor por más de dos décadas.

Sin embargo, en una dinámica realizada en el programa ‘Hoy’, la presentadora de televisión fue cuestionada sobre todo aquello que estaría dispuesta a hacer con tal de “salvar” su relación, específicamente si perdonaría una infidelidad.

Al respecto, Andrea Legarreta informó que hay varios factores que influyen en esa decisión, en su caso una infidelidad sería definitiva para decirle ‘adiós’ a su pareja.

“Al final es una decisión, creo que cada quien tiene su historia y sabe qué onda”, inició la famosa. “Para mí no está padre, me gustaría en todo caso que dijeran: ‘me gusta fulana o me gusta fulano’. Yo preferiría ser honesto y terminar la historia“, añadió.

Si bien ella no estaría dispuesta a dejar pasar un desliz de Erik Rubín, hizo hincapié en que no se puede juzgar a quien opte por salvar su relación. “Si te vas a quedar, hay que perdonar bien, luchar bien… entregarse al cien”, dijo.

Por su parte, Andrea Escalona coincidió con Andrea Legarreta y aseguró que “vería la manera de que lo pudiéramos resolver, yo creo que sí vale la pena tratar de resolverlo”.

