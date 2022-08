De las 400 preguntas que le hizo la fiscal general de Nueva York a Trump, sólo respondió una

Después de que se dio a conocer que Donald Trump se acogió a la Quinta Enmienda para negarse a responder toda pregunta hecha por el equipo de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, han empezado a salir detalles de la audiencia.



Ahora se sabe que el exmandatario de los Estados Unidos usó más de 400 veces la palabra Quinta Enmienda, derecho constitucional que tiene todo ciudadano de no declarar para evitar autoincriminarse en un delito.



Acto que ha sido criticado por sus detractores quienes le recordaron que años atrás fue él quien señaló que la Quinta Enmienda es el derecho constitucional al que sólo recurre la mafia cuando se siente atrapada.



Un reporte de The Washington Post indica que el exmandatario repitió una y otra vez “misma respuesta”, en referencia a la Quinta Enmienda, hasta que terminó la entrevista.



El abogado del exmandatario, Ronald Fischetti, indicó citado por The New York Times, que en el transcurso de la larga audiencia Trump respondió solo una pregunta: confirmó su nombre cuando fue preguntado al inicio de la sesión.



Entre las preguntas que se le hicieron destaca ¿Cuál es el valor de sus campos de golf? y ¿Cuál es el tamaño de su apartamento?



Fischetti confirmó que la audiencia duró de las 9:30 de la mañana a las 15:00 horas y que durante la entrevista hubo varios recesos cortos y uno un poco más largo para el almuerzo.



En el centro de estas investigaciones está la organización Trump y la posibilidad de que se haya mentido en estados financieros que se entregaron a aseguradoras e incluso bancos.



