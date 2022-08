Discriminan a mujer por pasear a perros que no son de raza

Los actos de discriminación no conocen latitud, ya que un grupo de mujeres lanzaron palabras hirientes a una chica porque los perros que paseaba no eran de raza.

Los hechos sucedieron en Perú, específicamente en Miraflores, cuando Adriana Muñoz dio a conocer lo que le sucedió a través de un video que compartió en la plataforma TikTok.

De acuerdo a lo contado por la mujer afectada, paseaba a varios perros como parte de su trabajo, por lo que nunca imaginó que se encontraría a un grupo de mujeres que la agredirían por el simple hecho de no llevar perros de raza.

“Esa señora que se está riendo es la que más me ha ofendido. Me ha dicho que soy una loca, me ha empujado diciéndome que la toque. Esta otra me ha quitado el celular de la mano y no tenía por qué hacerlo”, narró con notable molestia en el rostro.

Una de las agresoras le exigió a la mujer que no volviera más al sitio: “Tú estás molestando, ándate de acá. No eres bienvenida… Hacemos lo que queremos en el parque, haz tú lo que quieres y lárgate por tu lado”.

“Encima tu perro chusco con rabia está suelto, ¿eso te parece bien?”, añadió otra de las féminas presentes en el hecho que dio la vuelta al mundo.

En las imágenes se ve que poco les importó a las mujeres que fueran grabadas, al contrario, la siguieron ofendiendo. “¡Yo pago tus impuestos! ¿Tú de qué hueco has salido? Ándate al cono de donde has venido. Seguro vienes del cerro de San Juan’. Incluso dijeron que no soy miraflorina. Yo vivo acá y tengo este espacio desde hace un año”.

Las reacciones en su mayoría defendieron a la fémina que fue discriminada; no obstante, los videos de lo suscitado desaparecieron después de unas horas.

