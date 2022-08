En qué casos hacerse vegano puede ser peligroso para la salud

Una dieta vegana es aquella en donde las personas excluyen cualquier alimento que provenga de un animal como huevos, lácteos, carne, pescado, aves e incluso miel en su alimentación cotidiana.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recalca continuamente que una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como de las enfermedades no transmisibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.

Aunque no abunda la información sobre la posición de la OMS ante las dietas veganas, las recomendaciones tanto poblacionales como individuales, consisten en lograr un equilibrio calórico y un peso saludables, reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas saturadas por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans.

Uno de los pocos estudios disponibles al respecto, es Plant-based diets and their impact on health, sustainability and the environment, documento de su Oficina Regional Europea que reza el siguiente enunciado:

“Para las personas que prefieren no consumir algunos o la mayoría de los alimentos de origen animal, las comidas a base de plantas saludables y bien planificadas pueden proporcionar niveles adecuados de micronutrientes. Para las personas que prefieren un enfoque más moderado, se pueden obtener beneficios sustanciales para la salud incluso mediante reducciones incrementales en los alimentos de origen animal y sustituciones con alimentos vegetales saludables. Sin embargo, para cualquier dieta basada en plantas, es prudente considerar los tipos y la calidad de los alimentos vegetales incluidos en la dieta”.

Automedicación, vegetales ultraprocesados y otros riesgos del veganismo

Allí alertan sobre los problemas del consumo de vegetales ultraprocesados que cada vez ganan más adeptos, así como también respecto a la posible deficiencia de nutrientes si no planificamos bien la dieta (B12 y otros).

La promesa de muchas de las dietas veganas es ayudar a las personas a controlar su peso, por esto, Carrie Forrest, Magister en Salud Pública especializada en Nutrición (MPH, por sus siglas en inglés) explica algunos peligros de la dieta vegana.

En su publicación, Forrest argumenta que una dieta vegana no significa necesariamente que sea saludable, ya que no excluye una gran cantidad de alimentos procesados, azúcar o gluten.

Por ejemplo, en los veganos se incrementa el riesgo de padecer de anemia por falta de hierro hemo. Si bien los alimentos vegetales contienen una forma de hierro, se llama hierro no hemo y es mucho menos absorbible por el cuerpo.

El aumento de riesgo de depresión debido una baja ingesta de ácidos grasos omega-3 proveniente de ácidos grasos de pescado y un mayor consumo de ácidos grasos omega-6 de alimentos como las nueces.

Las fuentes de proteína de soya pueden causar trastornos hormonales y una mayor ingesta de metales pesados.

También puede existir déficit de vitamina B12, así como un exceso en el consumo de carbohidratos e incluso está el riesgo de sufrir trastornos alimentarios como la ortorexia.

Ante estas advertencias, es indispensable que al decidir hacer una dieta vegana, cuentes con la supervisión médica nutricional adecuada para evitar carencias vitamínicas que puede afectar seriamente tu salud.

