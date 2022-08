Fernando Tatis Jr. se pronunció sobre su sanción: “Estoy completamente devastado”

Fernando Tatis Jr. se pronunció sobre la dura suspensión por consumo de sustancias prohibidas, la cual lo alejará 80 juegos de la Gran Carpa y lo marginará el resto de la temporada en la que no había visto acción por una lesión en la muñeca. El pelotero dominicano aseguró estar devastado y señaló que nunca quiso faltarle el respeto a nadie.

Según Tatis Jr., tomó el Clostebol contenido en uno de los medicamentos que consumió para tratar la tiña que tenía, hecho que no lo deja libre de culpas, pero al menos no generará una imagen menos negativa dentro de una afición que hoy se siente decepcionada. La estrella dominicana aseguró que tuvo intenciones de apelar la decisión de MLB. Sin embargo no lo hizo porque admitió su error y entendió que lo mejor es comenzar a cumplir su sanción de manera inmediata.

“No tengo excusa para mi error,” dijo el estelar dominicano, “y nunca haría nada para para engañar o faltarle el respeto a este juego que amo”, añadió Tatis Jr. en un comunicado difundido por la Asociación de Peloteros.

La Asociación de Peloteros de Grandes Ligas está publicando la siguiente declaración en nombre de Fernando Tatis, Jr.: pic.twitter.com/G5onS2HLVf — MLBPA en español (@PELOTEROS_MLB) August 12, 2022

Duro golpe a los San Diego Padres

Los San Diego Padres han recibido un duro golpe con la suspensión de Fernando Tatis Jr., un pelotero por el que han pagado una gran cifra y el cual no han podido disfrutar en su máxima expresión. Recientemente la novena de San Diego adquirió a Juan Soto y la fanaticada tenía la ilusión de verlo junto al torpedero recientemente suspendido.

Ante esta realidad afirmó estar devastado ya que no hay un lugar donde se sienta más feliz que en los terrenos de juego.

Última hora: Fernando Tatís Jr. recibió una suspensión de 80 juegos sin goce de sueldo por violar la política de drogas para mejorar el rendimiento de MLB, anunció la Oficina del Comisionado de Béisbol pic.twitter.com/heDwiYOxEG — ESPN Béisbol ⚾️ (@ESPN_Beisbol) August 12, 2022

La sanción a Fernando Tatis Jr.

El torpedero dominicano Fernando Tatis Jr. arrojó un resultado positivo a Clostebol. La estrella de los San Diego Padres ha sido suspendido por 80 juegos al dar un resultado positivo para Clostebol, una sustancia para mejorar el rendimiento en violación a la política antidopaje de Major League Baseball.

Cabe señalar que la supensión de Tatis Jr. entra en vigencia de inmediato, y abarca lo que resta de la temporada actual y parte del inicio de la temporada siguiente, lo que le restringe de participar en la postemporada. ¿Cuál es la sustancia prohibida que deja fuera a Tatis Jr. hasta Mayo 2023 🤔💉💊



Por; Gabriel Vizcaíno ✍🏽#fernandotatisjr #padresdesandiego #esteroides #tatisjrhttps://t.co/B55vRroiGF— Tiempo Extra (@EsTiempoExtra) August 13, 2022

Los números de Fernando Tatis Jr.

El torpedero Fernando Tatis Jr. viene de lograr un promedio ofensivo de .282 tras conectar 135 hits en 178 turnos, anotó 99 carreras, remolcó 97 carreras y sacó 42 jonrones, todo esto en la campaña 2021. En 2022 un accidente le fracturó la muñeca y lo ha mantenido alejado del lineup.

En el mejor beisbol del mundo tiene unos números impresionantes de 81 jonrones, 192 remolcadas y 52 bases robadas. Por ahora habrá que esperar a la siguiente temporada para evaluar su desempeño vestido con los colores de los San Diego Padres.

