Liga MX decide reprogramar juego entre Juárez FC y Pachuca por actos violentos en la frontera mexicana

La Liga MX decidió suspender el juego entre Juárez FC y el Pachuca que estaba previsto para disputarse este sábado 13 de agosto en Ciudad Juárez. La decisión se tomó como medida de defensa a la integridad de los fanáticos y los jugadores luego de los hechos violentos que se dieron el pasado miércoles 11 de agosto, en donde hubo fatídico saldo de 11 personas muertas y un total de seis personas detenidas reseñó el portal Mediotiempo.

Ante esta realidad la presidencia de La Liga MX señaló que aún no hay una fecha de reprogramación del encuentro entre los Bravos y los Tuzos del Pachuca, el cual formaba parte de la jornada 8 del Torneo Apertura. Sin embargo esperan sea repautado lo más pronto posible y así poder dar la noticia de manera inmediata.

Acciones de la Liga MX

A pesar de que el Pachuca llegó a Ciudad Juarez en aparente normalidad e incluso lograron practicar en las instalaciones del Club Campestre de Ciudad Juárez; han decidido priorizar la seguridad de los aficionados y de ambos clubes. La ola de violencia que se vive en esa zona de México obligó a tomar dichas acciones.

“Ante las circunstancias actuales en Ciudad Juárez, la Liga BBVA MX determinó reprogramar, con fecha por definir, el partido de la Jornada 8 entre los Clubes FC Juárez y Pachuca, que se jugaría originalmente este sábado 13 de agosto”, escribió en un comunicado la Liga MX el cual fue publicado a través de su cuenta en Twitter.

La LIGA BBVA MX informa sobre el partido @fcjuarezoficial vs @Tuzos: pic.twitter.com/4mbzDu28EW — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 12, 2022

Los hechos en Ciudad Juárez

El pasado jueves 11 de agosto se presentaron hechos de violencia en Ciudad Juárez los cuales dejaron un lamentable saldo de 11 personas muertas y otras seis más detenidas. Razón por la cual desde la presidencia de la liga prefirieron actuar en consecuencia en posponer el encuentro y así no tener que lamentar un hecho de pero envergadura.

El presidente @lopezobrador_ lamenta los sucesos de ayer de Ciudad Juárez y reprueba que los ataques se hayan dirigido a la población pic.twitter.com/iXhjYLq4rz— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 12, 2022

En este sentido, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lamentó los trágicos acontecimientos. “Es algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo más lamentable”, puntualizó en rueda de prensa AMLO.

