Prime Video estrenará nueva serie que abordará la rivalidad futbolística entre Estados Unidos y México

Una nueva serie documental titulada “Good Neighbors” abordará la rivalidad entre las selecciones nacionales masculinas de fútbol de México y Estados Unidos, informó este jueves el servicio de transmisión en directo Prime Video.

La serie de 3 partes se estrenará este otoño alrededor de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, indicó en un comunicado el servicio de “streaming” de Amazon.

“Good Neighbors revelará los aspectos políticos, sociales y deportivos de una rivalidad que se ha convertido en algo imperdible en la televisión en los últimos 30 años”, apuntó.

𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗘𝗦 🏃⚽



Una nueva serie documental titulada «Good Neighbors» abordará la rivalidad entre las selecciones nacionales masculinas de fútbol de México y Estados Unidos, informó este jueves el servicio de transmisión en directo Prime Video.https://t.co/btXbBli1Jz pic.twitter.com/IpaP5PqrcN — El Independiente (@elindepepy) August 11, 2022

Estados Unidos y México va más allá de una simple rivalidad futbolística

Añadió que más que un simple documental deportivo, la serie destaca las trayectorias personales y profesionales de las estrellas de cada país, como Landon Donovan (EE.UU.) y Rafa Márquez (México), “quienes se convirtieron en símbolos de las culturas de sus naciones durante sus respectivas carreras a principios y mediados de la década del 2000”.

La producción también examinará la apasionante batalla internacional para quedarse con los más talentosos jugadores, así como el apoyo de los fanáticos que ha hecho que la frontera entre EE.UU. y México sea una de las fronteras de fútbol más fascinantes del mundo.

“Allí, jugadores y familias de ambos países son el foco de luchas de reclutamiento entre estas dos naciones que están profundamente interconectadas”, añadió el comunicado. Uma série documental sobre a rivalidade dos times masculinos de futebol do México e EUA entrou em produção no Amazon Prime Video. Chamado "Good Neighbors", o projeto de 3 episódios estreia na plataforma próximo da Copa do Mundo de 2022, em Novembro. pic.twitter.com/r7uo65tKXu— Série Maníacos (@SerieManiacos) August 11, 2022

Prime Video y la rivalidad futbolística entre Estados Unidos y México

Matt Newman, director de Contenido Deportivo Original de Prime Video, señaló que “con la expectativa que se ha generado para la Copa del Mundo, estamos emocionados de traerle al público esta increíble docuserie sobre la electrizante rivalidad que hay entre estas selecciones a ambos lados de la frontera“.

“Good Neighbors es el tipo de historias globales que estamos encantados de traerle a nuestros clientes de Prime Video, a medida que continuamos ampliando nuestro contenido deportivo en diferentes formatos para complementar nuestra programación de deportes en vivo”, dijo a su vez Marie Donoghue, vicepresidenta de Global Sports Video, Amazon. Una nueva serie documental titulada "Good Neighbors" abordará la rivalidad entre las selecciones nacionales masculinas de fútbol de México y Estados Unidos, informó el servicio de transmisión en directo Prime Video. @PrimeVideo @miseleccionmx @USMNT— The LA Vox (@TheLaVox) August 11, 2022

La serie está dirigida por el cineasta nicaragüense Gabriel Serra, nominado a un Óscar, y contará con una gran variedad de puntos de vista estadounidenses y mexicanos, con episodios accesibles tanto para el público que habla inglés como español.

También te puede interesar

. Claudio Suárez criticó las convocatorias del Tata Martino y le auguró un futuro poco alentador al Tri en Qatar 2022

. Carlos Vela y Raúl Ruidíaz le dan otro triunfo a la MLS sobre la Liga MX en un controversial All Star Game

. ¿Puede Arabia Saudita competirle a México en el Mundial Qatar 2022?