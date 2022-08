Polio: por qué expertos aseguran que no se expandirá en EE.UU

La reciente detección de poliovirus en muestras de aguas residuales en Londres y el estado de Nueva York ha causado nerviosismo en los ciudadanos, pero expertos aseguran que Estados Unidos está altamente protegido contra la transmisión generalizada de polio, al menos en áreas que están altamente vacunadas.

Afirman que el público es más consciente de estas amenazas virulentas y puede monitorear más de cerca la transmisión después de la pandemia de COVID-19 generada por el Sars-Cov2. Aunque las muestras contaminadas no pueden identificar casos individuales, dan una pista sobre las amenazas regionales para la salud.

“Si usted es una persona no vacunada que vive en Rockland o en el condado de Orange (Nueva York), donde las aguas residuales muestran que hay polio, me preocuparía y me vacunaría”, Aaron Glatt, jefe de enfermedades infecciosas de Mount Sinai South Nassau, le dijo a Axios.

Destacó que aquellas personas que están al día con sus vacunas tienen pocas razones para preocuparse. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), alrededor del 93% de los niños en los EE.UU están vacunados contra la poliomielitis antes de su segundo cumpleaños y recibieron una protección casi completa.

En julio de 2022, se notificó a los CDC sobre un caso de poliomielitis en una persona no vacunada del condado de Rockland, Nueva York y están consultando con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York sobre su investigación, según la más reciente actualización de este caso en la web de la institución.

Contra la polio es esencial estar vacunado

La poliomielitis es una enfermedad incapacitante y potencialmente mortal que se propaga de persona a persona y puede infectar la médula espinal de una persona, causando parálisis (no puede mover partes del cuerpo).

Aunque no existe una cura, se puede prevenir con una vacunación segura y eficaz. De hecho, la vacuna contra la poliomielitis inactivada (IPV) es la única vacuna contra la poliomielitis que se administra en los Estados Unidos desde el año 2000. Se administra mediante una inyección en el brazo o la pierna, según la edad de la persona. La vacuna oral contra la poliomielitis (OPV) se usa en otros países.

“La buena noticia sobre esto es que, si está vacunado, está protegido”, declaró Patricia Jackson, vocera de la Asociación de Profesionales en Control de Infecciones y Epidemiología y directora de prevención de infecciones del Centro Médico White Rock en Dallas.

