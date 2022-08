Sofía Castro, hija de “La Gaviota”, responde a dudas sobre posible embarazo y pide no opinar de su cuerpo

Una de las famosas que en meses recientes ha recibido constantes críticas por la apariencia de su rostro o lo delgada que supuestamente luce es Sofía Castro, hija mayor de Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro, quien envió una contundente respuesta a los señalamientos sobre su cuerpo.

Fue a través de su perfil de Instagram, en donde la actriz de ‘El Dragón’ y ‘Malverde: El Santo Patrón’ causó revuelo al compartir una fotografía en la que aparece modelando un conjunto de falda azul que combinó con un top blanco.

Pero en esta ocasión lo que llamó la atención de algunos seguidores fue la pose en la que aseguran luce como si estuviera a la espera de su primer hijo, por lo que una fanática la cuestionó en la sección de comentarios colocando un emoji de embarazada con el signo de interrogación, desatando la polémica.

Tras el cuestionamiento, Sofía Castro no se quedó callada y de inmediato puso un alto a las suposiciones.

“¿¿ihhhhhh por?? ¿Hahaha será que ya pronto? Pues no, no estoy embarazada, no creo que en esta foto me vea o parezca… pero si sí… ¡Creo que tenemos que tener mucho cuidado los comentarios o suposiciones del cuerpo de los demás es un tema muy delicado!”, escribió la famosa en su respuesta.

Pero no fue todo, ya que aprovechó el posteo para dirigirse de manera puntual a quienes utilizan las redes sociales para opinar acerca de los cuerpos ajenos.

“Y ya por favor normalicemos no hablar, opinar o suponer del cuerpo de los demás, tal vez tú comentario no sea en mala intención, pero creo que si es importante que ya dejemos de opinar, criticar del cuerpo de alguien más”, añadió.

Finalmente, la hija de “La Gaviota” aclaró que no le molesta que piensen que está embarazada, pero no está dispuesta a seguir permitiendo opiniones acerca de su cuerpo: “Y no es que me ofenda que me digas que estoy embarazada, cero eso es una bendición si no que no está bien hablar del cuerpo de los demás”, puntualizó en el texto que más tarde publicó en las historias de la misma red social en la que reiteró su sentir acerca de este tipo de críticas.

Sofía Castro responde si es verdad que está embarazada. Foto: Instagram Story Sofía Castro.

Recordemos que fue el pasado mes de abril cuando recurrió a al mismo perfil para expresar lo bien que se siente con el nuevo estilo de vida que adoptó hace más de año y medio, con el que se siente feliz y en paz.

