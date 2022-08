Gloria Trevi provoca críticas por exceso de botox en el rostro, dicen que “ya ni puede cerrar los ojos”

La cantante Gloria Trevi fue blanco de fuertes críticas en redes sociales debido a su aspecto físico y lo que aseguran es un exceso de botox en el rostro, específicamente en el área de los ojos.

La lista de celebridades que se someten a tratamientos estéticos sigue en aumento, pero mientras algunos toman drásticas decisiones y optan por buscar la ayuda del bisturí, algunos más prefieren realizarse únicamente un tratamiento a base de botox; sin embargo, hay quien no se ha escapado de los señalamientos tal como le sucedió a Thalía, Ninel Conde, Belinda, Alejandra Guzmán, Gomita, o inclusive Vicente Fernández Jr.

Ahora fue el turno de la intérprete de exitosos temas como “Pelo Suelto” y “No Querías Lastimarme” quien se convirtió en el centro de atención para los detractores que han utilizado diversas redes sociales para señalar que la cantante ya se pasó de botox.

Las imágenes que provocaron tremendo alboroto fueron publicadas en el perfil de Facebook CésarCasmo, retomadas de una entrevista realizada a Gloria Trevi durante el festival Starlit en España en el que estuvo acompaña de Mónica Naranjo.

En el breve video Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, nombre real de la artista, aparece luciendo ojos pequeños, provocando una lluvia de burlas y comparaciones por parte de los usuarios.

“¿Qué tiene en los ojos? Se ve rara“, “Dios no puede ser ella se veía lindísima sin eso”, “Trae muchos procedimientos en la cara se hizo un estiramiento de ceja y ojos más botox y muchas cosas más”, “Parece una careta de látex, que mal estaba muy bonita”, “Ya ni puede cerrar los ojos“, “Era muy guapa ya no se parece”, “¿Qué le pasó? ¿Se hizo ciudadana China?”, “Ya está peor que Lyn May“, “Esa no es Gloria Trevi es una imitadora”, escribieron solo algunos internautas.

Ante la polémica generada varios expertos han dado a conocer su opinión, una de ellas es la doctora Alejandra Cardoza, quien a través de TikTok señaló que sin duda alguna fue un procedimiento estético exagerado.

“El abuso de cirugías estéticas, Botox y fillers ocasiona un aspecto granulomatoso, se pierde la expresión natural y el paciente se ve plastificado. Recuerden que todo en exceso es dañino”, señaló además de explicar que dichos procedimientos sirven para rellenar, rejuvenecer y levantar el párpado, pero se olvidaron de dar un acabado natural. @dra.ale.derma El abuso de cirugías estéticas, Botox y fillers ocasiona un aspecto granulomatoso, se pierde la expresión natural y el paciente se ve plastificado. Recuerden que todo en exceso es dañino #dermatologiamexico #botox #filler #fillers #rellenos #rellenosfaciales #dermatologist #pielsana #pielsanaybonita #medico #doctora #tipsmedicos #dermatips #antiaging #antiedad ♬ . –

