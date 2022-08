“Mejor ni le muevo”: Natalia Téllez revela si desea volver a convertirse en madre

La presentadora de televisión Natalia Téllez sorprendió al público cuando anunció su embarazo en una de las ediciones de su programa “Netas Divinas”. Y ahora, luego de haber recibido a su pequeña, la famosa destapó si se aventuraría a convertirse en madre por segunda ocasión.

Fue durante el más reciente episodio del programa de Unicable que conduce que la artista compartió detalles sobre el próximo estreno de su cinta ‘Enfermo Amor’, lo que el resto de sus compañeras aprovecharon para hacerle saber que su hija había llegado con “la torta bajo el brazo”.

Natalia Téllez no dejó pasar la oportunidad de bromear al respecto y dijo que se animaría a tener una familia de ocho, pero poco tiempo después se retractó: “No, no quiero, creo que no, creo que estoy bien“, dijo.

Más adentrados en el tema de la maternidad, la artista de 36 años profundizó en su experiencia y sorprendió al confesar que si bien no descarta la idea de darle la bienvenida a un segundo hijo, considera que todo va bien hasta el momento.

“Siendo honesta, ser mamá era el miedo más grande, después de morir, ser madre era el miedo más grande de la existencia y ha salido tan bien que como soy incrédula y como hay algo cínico mío que aun cuando todo sale bien digo ‘mejor no le muevo porque entonces quién sabe si sale mal‘”, reveló la también actriz.

“Ha salido todo tan increíble que si tuviera otro chamaco, entonces se portaría mal, nos odiaríamos”, aseveró para luego rematar con “Es ese miedo de que le caiga caca al pastel”.

