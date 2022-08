Te recordamos los finalistas de ‘La Academia’ que no tuvieron el éxito deseado al salir del reality show

Desde su estreno en 2002, “La Academia” ha sido no solo un reality show muy importante, sino que también ha impulsado la carrera de muchos de sus participantes. Actualmente, varios tienen grandes carreras tanto en la industria de la música como en el entretenimiento. Sin embargo, no todos han corrido con la misma suerte después de salir del reality.

Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, Yahir, Yuridia, Víctor García, Raúl Sandoval, María Inés Guerra, Melissa Barrera, “El Dasa”, Jolette son de los egresados más famosos de La Academia. A continuación te presentamos los que no fueron tan exitosos, a pesar de fueron finalistas.

Miguel Ángel

Miguel Ángel fue uno de los primeros finalistas de “La Academia”, al formar parte de la primera generación del reality show de TV Azteca. Nunca se enfrentó a la nominación y fue considerado uno de los mejores alumnos.

No obstante, en una entrevista para el programa ‘La historia detrás del mito’, Miguel Ángel confesó que su arrogancia no lo ayudó mucho, pues rechazó invitaciones a conciertos y presentaciones personales, por no creer que eran suficientes para él a su altura, su única opción para mantener a su familia fue el comercio ambulante. Actualmente se dedica al comercio de celulares y da conciertos en bares y restaurantes de Puebla.

Érika Alcocer

Erika Alcocer Luna fue la ganadora de la segunda generación del programa en 2003. Durante su participación en el reality, derrochó su talento e incluso al salir del programa grabó un disco llamado ‘Devuélveme la vida’. Según la cantante, su peso fue el obstáculo que no permitió que su carrera avanzara.

En 2018, probó suerte nuevamente con otro reality de canto al participar en ‘La Voz México’, en donde logró voltear las sillas de Carlos Rivera, Maluma, Natalia Jiménez y Anitta. Muchos televidentes pensaban que escogería a Rivera, pero la artista optó por escoger el equipo del reguetonero colombiano.

Adrián Varela

Adrián Varela fue el tercer finalista de la cuarta generación de ‘La Academia’. Con interpretaciones de temas como “Aire”, “Sueña”, “Me va a extrañar” y “Mi gusto es”, logró cautivar al público. Sin embargo, no continuó su carrera en la música.

En 2021, Varela dio a conocer que cuando participó en el programa sufrió acoso por parte del productor de TV Azteca, Sergio Segura. Sumó que el productor no quiso que creciera artísticamente y lo bloqueo para que no participara en ciertos proyectos, que eran usuales en la gira de la cuarta generación de “La Academia”, todo esto porque no quiso tener unauna relación con el productor.

Samuel Castelli

Samuel Castelli llegó al primer lugar de la quinta generación de “La academia”. No obstante, los televidentes no supieron mucho de él después de que ganara. En 2020, el cantante de origen veracruzano apareció nuevamente en TikTok montando videos de loros. Sin embargo, no se tienen detalles de por qué no siguió con su carrera musical.

Colette

Rocío Colette Acuña Alcántara, mejor conocida como Colette, fue una de las finalistas de la quinta generación de ‘La Academia’, llegando al segundo lugar. Aunque fue de las más populares de ese momento, se retiró de la música por unos cuantos años hasta que regresó a los escenarios en 2018 con su participación en ‘La Voz México’. Luego en una entrevista, comentó que su vida cambió para bien después de este reality y tiene ganas de retomar su carrera musical este año 2022.

Giovana

Como la ganadora más pequeña del reality show, Giovana Nicole Paz ganó la séptima generación de ‘La academia’, Originaria de Manzanillo, Colima, la cantante luego actuó en la novela ‘Quiéreme tonto’ de TV Azteca en 2010 y desde ese momento no ha regresado a los escenarios.

Alexis Montoya

En 2012, Alexis Montoya ganó ‘La academia 10 años’, tras su triunfo no estuvo cerca de los escenarios, pero en 2018 reapareció para retomar su carrera en la música con el lanzamiento de su sencillo ‘Debí’, mientras que en 2019 lanzó ‘Defiéndete’ Y ‘Tu amor me hace bien’.

