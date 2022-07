VIDEO: Leonardo Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, se le ve va a la yugular a alumnos de La Academia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El reality show mexicano de “La Academia” no para de dar de que hablar, y en esta ocasión el invitado en la pasada gala, Leonardo Aguilar fue el invitado especial para compartir con los académicos. Pero esta vez el joven de 22 años cantó varias de sus canciones originales, entre ellas “El comienzo del final”, el último sencillo que lanzó hace algunos días y con el que ya alcanza miles de visualizaciones en su canal en YouTube.

Además de interpretar sus propias composiciones también llevó a cabo una participación especial en un homenaje a Joan Sebastián, el llamado “Rey del jaripeo”, dejando claro que no hay ninguna problemática con los hijos de cantante que indiquen que no puede cantar los temas del cantautor guerrerense.

Pero no fue lo único que hizo en el reality show, cuando se le dio la palabra para que hiciera uso del micrófono dijo que estaba muy agradecido por la invitación, pero que también le había parecido un proyecto con mucho drama, aunque para nada era de su desagrado.

El hijo de Pepe Aguilar causó polémica en redes sociales, ya que describió que había notado que algunos de los concursantes no tenían el talento necesario para estar como participante.

“Me siento feliz, me siento a gusto, me siento en casa. Me encantó todo el drama, quiero que me inviten más seguido. Sobre todo, me gustó poder diferenciar entre los académicos que cantan de verdad y los que no”, fue el comentario poco acertado de artista.

Inmediatamente dijo que aprendió mucho de la experiencia, de su convivencia con los jueces Lola Cortés, Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos y que se llevaba el buen trato que recibió por parte de la producción.

Leonardo Aguilar en la actualidad se encuentra llevando a cabo giras individuales y otras junto a su padre Pepe y su hermana Ángela, en el espectáculo “Jaripeo sin fronteras” con el que recorren diversos lugares de México y Estados Unidos.

